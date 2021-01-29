ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.01.2021 13:45
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetim Onaylı Performans Sunum Raporu_2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905943
BIST
13:381.491
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -7,11
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.494
En Düşük
1.474
13:387,3323
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0019
|Açılış
|: 7,3230
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,3237
13:388,8938
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0101
|Açılış
|: 8,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8699
13:38437,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 2,93
|Açılış
|: 437,30
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler13:38
|PKENT
|1.524,60
|21.843.351
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|468.806
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|21.805.125
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.368.655
|% 9,98
|
|MERIT
|158,80
|1.470.012
|% 9,97
|
|COSMO
|13,28
|710.626
|% -9,97
|
|INVEO
|120,40
|19.223.907
|% -9,95
|
|KAPLM
|36,40
|4.786.858
|% -9,68
|
|VAKFN
|8,48
|13.415.947
|% -7,22
|
|UMPAS
|2,53
|72.008
|% -6,30
|
|GUBRF
|73,60
|1.604.512.549
|% 6,51
|
|GARAN
|9,30
|1.001.304.046
|% -0,96
|
|KARSN
|5,36
|677.838.893
|% 7,41
|
|EKGYO
|2,37
|588.990.588
|% 0,00
|
|KOZAL
|116,20
|580.049.193
|% -1,02
|
|EKGYO
|2,37
|588.990.588
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,77
|541.557.980
|% 1,34
|
|KARSN
|5,36
|677.838.893
|% 7,41
|
|ODAS
|3,83
|434.117.665
|% -0,26
|
|SKBNK
|1,47
|164.291.656
|% 0,68
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3285
|7,3323
|% -0,03
|
|Euro
|8,8892
|8,8938
|% -0,11
|
|Sterlin
|10,0027
|10,0529
|% -0,39
|
|Frank
|8,2179
|8,2674
|% -0,07
|
|Riyal
|1,9490
|1,9588
|% -0,03
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|15,96
|
|Altın Gr.
|437
|437
|2,87
|
|Cumhuriyet
|2.891
|2.933
|-31,00
|
|Tam
|2.877
|2.949
|-32,45
|
|Yarım
|1.390
|1.427
|-15,69
|
|Çeyrek
|697
|713
|-7,85
|
|Gümüş.Ons
|27,06
|27,10
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,09
|
|B. Petrol
|55,47
|55,47
|0,37
|