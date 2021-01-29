ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.01.2021 13:46
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetim Onaylı Performans Sunum Raporu_2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905946
BIST
14:181.493
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -4,91
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.474
14:187,3035
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0307
|Açılış
|: 7,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,3003
14:188,8678
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0361
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8621
14:18436,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,34
|Açılış
|: 436,78
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler14:16
|PKENT
|1.524,60
|21.850.974
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|503.344
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|22.710.598
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.571.762
|% 9,98
|
|SNKRN
|26,48
|934.267
|% 9,97
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|KAPLM
|37,50
|5.389.041
|% -6,95
|
|ARTI
|7,00
|936.372
|% -6,29
|
|PARSN
|29,30
|82.590.272
|% -6,15
|
|GUBRF
|73,80
|1.730.959.541
|% 6,80
|
|GARAN
|9,37
|1.201.278.368
|% -0,21
|
|KARSN
|5,35
|693.140.172
|% 7,21
|
|EKGYO
|2,38
|680.182.829
|% 0,42
|
|KOZAL
|116,60
|658.712.056
|% -0,68
|
|EKGYO
|2,38
|680.182.829
|% 0,42
|
|DOHOL
|3,78
|565.942.852
|% 1,61
|
|KARSN
|5,35
|693.140.172
|% 7,21
|
|GARAN
|9,37
|1.201.278.368
|% -0,21
|
|ODAS
|3,84
|488.958.719
|% 0,00
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3004
|7,3032
|% -0,42
|
|Euro
|8,8627
|8,8662
|% -0,42
|
|Sterlin
|9,9833
|10,0333
|% -0,59
|
|Frank
|8,1949
|8,2442
|% -0,36
|
|Riyal
|1,9437
|1,9534
|% -0,30
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|14,77
|
|Altın Gr.
|437
|437
|2,42
|
|Cumhuriyet
|2.894
|2.938
|-26,00
|
|Tam
|2.877
|2.950
|-31,83
|
|Yarım
|1.391
|1.427
|-15,40
|
|Çeyrek
|698
|713
|-7,70
|
|Gümüş.Ons
|27,07
|27,11
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,09
|
|B. Petrol
|55,38
|55,38
|0,28
|