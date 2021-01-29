ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.01.2021 14:37
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetim Onaylı Performans Sunum Raporu_2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906016
BIST
15:551.483
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -15,03
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.474
15:557,3288
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0054
|Açılış
|: 7,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2786
15:558,8954
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0085
|Açılış
|: 8,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8373
15:55437,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,30
|Açılış
|: 437,73
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler15:55
|PKENT
|1.524,60
|21.895.188
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|585.900
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|28.755.413
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.571.762
|% 9,98
|
|SEKUR
|32,20
|20.452.222
|% 9,97
|
|BURVA
|44,10
|12.166.545
|% -10,00
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|KAPLM
|36,98
|7.104.095
|% -8,24
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|PARSN
|28,80
|188.240.159
|% -7,75
|
|GUBRF
|73,45
|2.007.859.857
|% 6,30
|
|GARAN
|9,38
|1.537.596.309
|% -0,11
|
|KOZAL
|116,20
|1.089.209.526
|% -1,02
|
|KARSN
|5,19
|1.031.808.616
|% 4,01
|
|DOHOL
|3,86
|1.030.694.994
|% 3,76
|
|EKGYO
|2,35
|926.829.977
|% -0,84
|
|DOHOL
|3,86
|1.030.694.994
|% 3,76
|
|KARSN
|5,19
|1.031.808.616
|% 4,01
|
|ODAS
|3,80
|647.815.415
|% -1,04
|
|GARAN
|9,38
|1.537.596.309
|% -0,11
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3251
|7,3288
|% -0,07
|
|Euro
|8,8899
|8,8954
|% -0,10
|
|Sterlin
|9,9872
|10,0373
|% -0,55
|
|Frank
|8,1810
|8,2303
|% -0,52
|
|Riyal
|1,9396
|1,9494
|% -0,51
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.866
|23,52
|
|Altın Gr.
|438
|438
|3,64
|
|Cumhuriyet
|2.891
|2.934
|-30,00
|
|Tam
|2.883
|2.956
|-25,64
|
|Yarım
|1.394
|1.430
|-12,40
|
|Çeyrek
|699
|715
|-6,20
|
|Gümüş.Ons
|27,22
|27,26
|0,67
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,16
|
|B. Petrol
|55,55
|55,55
|0,45
|
Seans Raporu
15:55
daha fazla
-
16:06DGKLB
Yüzde -4.98 oranında düşüşle 2.67 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 905, 232 adet işlem
-
16:03
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, TAVHL, BIMAS
-
16:03XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 03 kaybederek (% -1.14 ) 1, 307
-
16:03
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YAPRK, BTCIM, AYCES, MARKA, TACTR, FADE, ISKPL, EMNIS, SEKUR, PKENT
-
16:03
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BURVA, INVEO