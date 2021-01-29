ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.01.2021 14:38
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetim Onaylı Performans Sunum Raporu_2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906018
BIST
15:561.483
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -15,08
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.474
15:567,3312
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0030
|Açılış
|: 7,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2786
15:568,8978
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0061
|Açılış
|: 8,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8373
15:56437,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 3,13
|Açılış
|: 437,73
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler15:56
|PKENT
|1.524,60
|21.895.188
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|587.575
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|28.781.367
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.571.762
|% 9,98
|
|SEKUR
|32,20
|20.452.705
|% 9,97
|
|KAPLM
|36,28
|7.298.748
|% -9,98
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|BURVA
|45,18
|12.222.386
|% -7,80
|
|PARSN
|28,82
|188.982.048
|% -7,69
|
|GUBRF
|73,35
|2.013.550.354
|% 6,15
|
|GARAN
|9,35
|1.545.988.623
|% -0,43
|
|KOZAL
|116,20
|1.098.846.275
|% -1,02
|
|KARSN
|5,17
|1.037.434.977
|% 3,61
|
|DOHOL
|3,86
|1.031.598.136
|% 3,76
|
|EKGYO
|2,34
|933.819.345
|% -1,27
|
|DOHOL
|3,86
|1.031.598.136
|% 3,76
|
|KARSN
|5,17
|1.037.434.977
|% 3,61
|
|ODAS
|3,79
|649.365.524
|% -1,30
|
|GARAN
|9,35
|1.545.988.623
|% -0,43
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3258
|7,3312
|% -0,04
|
|Euro
|8,8907
|8,8978
|% -0,07
|
|Sterlin
|9,9887
|10,0388
|% -0,53
|
|Frank
|8,1802
|8,2295
|% -0,53
|
|Riyal
|1,9398
|1,9495
|% -0,50
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|24,12
|
|Altın Gr.
|438
|438
|3,51
|
|Cumhuriyet
|2.891
|2.934
|-30,00
|
|Tam
|2.880
|2.953
|-28,66
|
|Yarım
|1.392
|1.429
|-13,86
|
|Çeyrek
|698
|714
|-6,93
|
|Gümüş.Ons
|27,29
|27,33
|0,74
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,17
|
|B. Petrol
|55,55
|55,55
|0,45
|
Seans Raporu
15:56
daha fazla
-
16:06DGKLB
Yüzde -4.98 oranında düşüşle 2.67 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 905, 232 adet işlem
-
16:03
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, TAVHL, BIMAS
-
16:03XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 03 kaybederek (% -1.14 ) 1, 307
-
16:03
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YAPRK, BTCIM, AYCES, MARKA, TACTR, FADE, ISKPL, EMNIS, SEKUR, PKENT
-
16:03
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BURVA, INVEO