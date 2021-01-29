ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.01.2021 13:16
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetim Onaylı Performans Sunum Raporu_2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905929
BIST
16:031.479
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -19,33
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.474
16:037,2977
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0365
|Açılış
|: 7,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2786
16:038,8623
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0416
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8373
16:03438,84
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 4,41
|Açılış
|: 438,84
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler16:03
|PKENT
|1.524,60
|21.895.188
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|591.237
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|28.781.683
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.571.762
|% 9,98
|
|SEKUR
|32,20
|20.452.737
|% 9,97
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|BURVA
|44,98
|13.491.236
|% -8,20
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|PARSN
|28,74
|189.690.490
|% -7,94
|
|KAPLM
|37,14
|7.420.775
|% -7,84
|
|GUBRF
|73,35
|2.018.863.303
|% 6,15
|
|GARAN
|9,35
|1.557.122.379
|% -0,43
|
|KOZAL
|116,10
|1.107.264.264
|% -1,11
|
|KARSN
|5,16
|1.040.426.240
|% 3,41
|
|DOHOL
|3,85
|1.035.363.102
|% 3,49
|
|EKGYO
|2,33
|944.023.494
|% -1,69
|
|DOHOL
|3,85
|1.035.363.102
|% 3,49
|
|KARSN
|5,16
|1.040.426.240
|% 3,41
|
|ODAS
|3,79
|651.351.149
|% -1,30
|
|GARAN
|9,35
|1.557.122.379
|% -0,43
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2960
|7,2977
|% -0,50
|
|Euro
|8,8546
|8,8623
|% -0,47
|
|Sterlin
|9,9928
|10,0429
|% -0,49
|
|Frank
|8,1801
|8,2294
|% -0,53
|
|Riyal
|1,9413
|1,9510
|% -0,42
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.866
|23,52
|
|Altın Gr.
|438
|438
|3,64
|
|Cumhuriyet
|2.891
|2.934
|-30,00
|
|Tam
|2.883
|2.956
|-25,64
|
|Yarım
|1.394
|1.430
|-12,40
|
|Çeyrek
|699
|715
|-6,20
|
|Gümüş.Ons
|27,22
|27,26
|0,67
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,16
|
|B. Petrol
|55,55
|55,55
|0,45
|
Seans Raporu
16:03
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16:18XU050
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EURO serbest piyasada 8.82 liradan (ALIŞ) işlem