ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.01.2021 14:49
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetim Onaylı Performans Sunum Raporu_2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906027
BIST
16:041.479
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -19,53
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.474
16:047,3040
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0302
|Açılış
|: 7,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2786
16:048,8700
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0339
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8373
16:04439,20
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 4,77
|Açılış
|: 438,84
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler16:04
|PKENT
|1.524,60
|21.908.909
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|592.426
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|28.781.683
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.571.762
|% 9,98
|
|SEKUR
|32,20
|20.452.737
|% 9,97
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|BURVA
|44,98
|14.479.669
|% -8,20
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|PARSN
|28,74
|190.548.107
|% -7,94
|
|KAPLM
|37,14
|7.495.033
|% -7,84
|
|GUBRF
|72,95
|2.030.467.279
|% 5,57
|
|GARAN
|9,31
|1.586.548.106
|% -0,85
|
|KOZAL
|115,80
|1.120.568.320
|% -1,36
|
|KARSN
|5,15
|1.047.825.740
|% 3,21
|
|DOHOL
|3,86
|1.043.027.067
|% 3,76
|
|EKGYO
|2,34
|951.602.059
|% -1,27
|
|DOHOL
|3,86
|1.043.027.067
|% 3,76
|
|KARSN
|5,15
|1.047.825.740
|% 3,21
|
|ODAS
|3,78
|659.936.169
|% -1,56
|
|GARAN
|9,31
|1.586.548.106
|% -0,85
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3019
|7,3040
|% -0,41
|
|Euro
|8,8647
|8,8700
|% -0,38
|
|Sterlin
|10,0126
|10,0628
|% -0,29
|
|Frank
|8,1924
|8,2418
|% -0,38
|
|Riyal
|1,9449
|1,9546
|% -0,24
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.869
|27,30
|
|Altın Gr.
|439
|439
|4,41
|
|Cumhuriyet
|2.891
|2.934
|-30,00
|
|Tam
|2.880
|2.955
|-27,01
|
|Yarım
|1.392
|1.429
|-13,07
|
|Çeyrek
|698
|715
|-6,53
|
|Gümüş.Ons
|27,40
|27,44
|0,85
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,16
|
|B. Petrol
|55,58
|55,58
|0,48
|