ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.01.2021 14:50
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetim Onaylı Performans Sunum Raporu_2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906028
BIST
15:211.481
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -17,22
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.474
15:217,2987
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0355
|Açılış
|: 7,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2786
15:218,8635
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0404
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8373
15:21436,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,99
|Açılış
|: 436,42
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler15:19
|PKENT
|1.524,60
|21.854.023
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|556.115
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|23.090.170
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.571.762
|% 9,98
|
|SEKUR
|32,20
|20.326.739
|% 9,97
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|KAPLM
|37,04
|6.630.026
|% -8,09
|
|PARSN
|28,96
|167.743.737
|% -7,24
|
|ARTI
|7,00
|936.372
|% -6,29
|
|GUBRF
|72,25
|1.903.000.991
|% 4,56
|
|GARAN
|9,35
|1.405.452.246
|% -0,43
|
|KOZAL
|116,80
|980.170.511
|% -0,51
|
|DOHOL
|3,86
|956.117.597
|% 3,76
|
|KARSN
|5,18
|916.467.483
|% 3,81
|
|EKGYO
|2,34
|838.787.457
|% -1,27
|
|DOHOL
|3,86
|956.117.597
|% 3,76
|
|KARSN
|5,18
|916.467.483
|% 3,81
|
|GARAN
|9,35
|1.405.452.246
|% -0,43
|
|ODAS
|3,82
|571.784.117
|% -0,52
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2917
|7,2946
|% -0,54
|
|Euro
|8,8560
|8,8601
|% -0,49
|
|Sterlin
|9,9629
|10,0129
|% -0,79
|
|Frank
|8,1642
|8,2134
|% -0,73
|
|Riyal
|1,9348
|1,9445
|% -0,76
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.866
|23,46
|
|Altın Gr.
|436
|436
|1,44
|
|Cumhuriyet
|2.886
|2.929
|-35,00
|
|Tam
|2.869
|2.942
|-40,01
|
|Yarım
|1.387
|1.423
|-19,35
|
|Çeyrek
|696
|712
|-9,68
|
|Gümüş.Ons
|27,37
|27,41
|0,81
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,11
|
|B. Petrol
|55,56
|55,56
|0,46
|
Seans Raporu
15:19
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15:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 7 kaybederek (% -0.98 ) 1, 586
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15:28XU100
Endeks 1, 487 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 76 altında . İşlem hacmi 18, 955.00 milyon TL de
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15:27NIBAS
Yüzde -4.50 oranında düşüşle 42.00 lira fiyatla işlem gören hissede 355, 767 adet işlem
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15:26PARSN
Yüzde -7.05 oranında düşüşle 29.02 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 624, 004 adet işlem
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15:23PARSN
Yüzde -7.37 oranında düşüşle 28.92 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 595, 087 adet işlem