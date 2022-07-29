ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2022 10:38
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Bağımsız Denetim Onaylı Performans Sunum Raporu_2022 (6 aylık)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049115
BIST
10:322.556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 12,91
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.558
En Düşük
2.548
10:3217,9522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0299
|Açılış
|: 17,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
18,0233
En Düşük
17,8891
10:3218,3836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1072
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4112
En Düşük
18,2596
10:321.019,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 6,73
|Açılış
|: 1.019,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.010,45
BIST En Aktif Hisseler10:29
|KRPLS
|5,65
|241.476.664
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|17.098.453
|% 9,91
|
|IHGZT
|0,78
|9.649.861
|% 9,86
|
|CMENT
|40,30
|691.185
|% 7,47
|
|IDEAS
|22,92
|6.216.640
|% 6,80
|
|SANEL
|8,03
|670.120
|% -9,98
|
|KZBGY
|70,85
|9.290.929
|% -9,97
|
|MTRKS
|51,40
|4.513.099
|% -8,13
|
|LIDFA
|9,33
|14.588.112
|% -5,09
|
|SNGYO
|6,26
|17.330.615
|% -4,72
|
|THYAO
|49,82
|435.885.187
|% 0,24
|
|FROTO
|296,40
|416.666.313
|% 4,00
|
|KRPLS
|5,65
|241.476.664
|% 9,92
|
|SISE
|21,36
|189.986.820
|% 0,56
|
|YKBNK
|4,69
|125.852.660
|% 1,08
|
|SKBNK
|1,68
|100.160.502
|% 4,35
|
|KRPLS
|5,65
|241.476.664
|% 9,92
|
|TSKB
|2,68
|90.348.561
|% 2,68
|
|YKBNK
|4,69
|125.852.660
|% 1,08
|
|EKGYO
|3,15
|58.430.045
|% 0,00
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9390
|17,9471
|% 0,14
|
|Euro
|18,3514
|18,3713
|% 0,52
|
|Sterlin
|21,8637
|21,9733
|% 0,42
|
|Frank
|18,7831
|18,8962
|% 0,40
|
|Riyal
|4,7633
|4,7872
|% 0,07
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.767
|10,72
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|6,71
|
|Cumhuriyet
|6.708
|6.810
|77,00
|
|Tam
|6.790
|6.837
|3,00
|
|Yarım
|3.308
|3.343
|2,00
|
|Çeyrek
|1.659
|1.671
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,08
|20,10
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,61
|0,05
|
|B. Petrol
|103
|103
|0,96
|