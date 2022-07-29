ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2022 10:39
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetim Onaylı Performans Sunum Raporu_2022 (6 aylık)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049116
BIST
10:322.556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 12,91
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.558
En Düşük
2.548
10:3217,9485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0262
|Açılış
|: 17,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
18,0233
En Düşük
17,8891
10:3218,3747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0983
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4112
En Düşük
18,2596
10:321.018,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 6,07
|Açılış
|: 1.018,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.010,45
BIST En Aktif Hisseler10:30
|KRPLS
|5,65
|241.886.747
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|17.173.460
|% 9,91
|
|IHGZT
|0,77
|9.899.045
|% 8,45
|
|CMENT
|40,30
|691.185
|% 7,47
|
|PKENT
|151,50
|13.497.293
|% 7,07
|
|SANEL
|8,03
|670.120
|% -9,98
|
|KZBGY
|70,85
|9.299.289
|% -9,97
|
|MTRKS
|51,65
|6.852.796
|% -7,69
|
|LIDFA
|9,11
|15.042.714
|% -7,32
|
|SNGYO
|6,26
|17.330.615
|% -4,72
|
|THYAO
|49,86
|502.613.207
|% 0,32
|
|FROTO
|296,20
|425.360.307
|% 3,93
|
|KRPLS
|5,65
|241.886.747
|% 9,92
|
|SISE
|21,36
|191.987.542
|% 0,56
|
|YKBNK
|4,68
|126.660.069
|% 0,86
|
|SKBNK
|1,67
|100.669.369
|% 3,73
|
|KRPLS
|5,65
|241.886.747
|% 9,92
|
|TSKB
|2,68
|95.853.932
|% 2,68
|
|EKGYO
|3,14
|87.606.725
|% -0,32
|
|YKBNK
|4,68
|126.660.069
|% 0,86
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9415
|17,9494
|% 0,15
|
|Euro
|18,3495
|18,3679
|% 0,50
|
|Sterlin
|21,8585
|21,9681
|% 0,39
|
|Frank
|18,7797
|18,8929
|% 0,39
|
|Riyal
|4,7630
|4,7868
|% 0,06
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.766
|9,94
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|6,71
|
|Cumhuriyet
|6.708
|6.810
|77,00
|
|Tam
|6.790
|6.837
|3,00
|
|Yarım
|3.308
|3.343
|2,00
|
|Çeyrek
|1.659
|1.671
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,06
|20,09
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,61
|0,05
|
|B. Petrol
|103
|103
|0,97
|