ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2022 10:41
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Bağımsız Denetim Onaylı Performans Sunum Raporu_2022 (6 aylık)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049118
BIST
11:352.548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 4,87
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.558
En Düşük
2.544
11:3517,8899
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0324
|Açılış
|: 17,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
11:3518,3064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0300
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
11:351.011,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,24
|Açılış
|: 1.011,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler11:33
|KRPLS
|5,65
|519.891.095
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|18.345.629
|% 9,91
|
|IHGZT
|0,78
|21.099.161
|% 9,86
|
|BIZIM
|24,40
|86.838.221
|% 8,16
|
|YAYLA
|6,25
|35.745.276
|% 7,94
|
|SANEL
|8,03
|670.120
|% -9,98
|
|KZBGY
|70,85
|10.279.216
|% -9,97
|
|LIDFA
|8,91
|27.947.113
|% -9,36
|
|MTRKS
|53,50
|13.602.523
|% -4,38
|
|PRKAB
|27,82
|102.202.302
|% -4,20
|
|THYAO
|49,74
|868.817.695
|% 0,08
|
|FROTO
|296,70
|615.065.400
|% 4,11
|
|KRPLS
|5,65
|519.891.095
|% 9,92
|
|SISE
|21,28
|328.144.369
|% 0,19
|
|YKBNK
|4,68
|285.836.257
|% 0,86
|
|KRPLS
|5,65
|519.891.095
|% 9,92
|
|SKBNK
|1,66
|148.702.912
|% 3,11
|
|EKGYO
|3,11
|218.366.922
|% -1,27
|
|YKBNK
|4,68
|285.836.257
|% 0,86
|
|TSKB
|2,65
|148.558.426
|% 1,53
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8874
|17,9088
|% -0,08
|
|Euro
|18,2728
|18,3105
|% 0,19
|
|Sterlin
|21,6180
|21,7264
|% -0,71
|
|Frank
|18,6367
|18,7489
|% -0,38
|
|Riyal
|4,7325
|4,7562
|% -0,58
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|7,55
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.010
|-2,49
|
|Cumhuriyet
|6.708
|6.810
|77,00
|
|Tam
|6.712
|6.808
|-26,00
|
|Yarım
|3.271
|3.328
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.640
|1.664
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,02
|20,06
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,49
|-0,06
|
|B. Petrol
|104
|104
|1,76
|
Seans Raporu
11:33
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