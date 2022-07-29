ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2022 10:44
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Bağımsız Denetim Onaylı Performans Sunum Raporu_2022 (6 aylık)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049119
BIST
10:422.555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 11,97
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.558
En Düşük
2.548
10:4217,9525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0302
|Açılış
|: 17,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
18,0233
En Düşük
17,8891
10:4218,3911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1147
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4112
En Düşük
18,2596
10:421.018,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 6,10
|Açılış
|: 1.018,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.010,45
BIST En Aktif Hisseler10:42
|BEYAZ
|11,20
|17.622.244
|% 9,91
|
|KRPLS
|5,60
|351.991.784
|% 8,95
|
|IHGZT
|0,77
|14.923.090
|% 8,45
|
|CMENT
|40,30
|691.185
|% 7,47
|
|YAYLA
|6,21
|24.880.963
|% 7,25
|
|SANEL
|8,03
|670.120
|% -9,98
|
|KZBGY
|70,85
|9.481.870
|% -9,97
|
|LIDFA
|9,04
|17.659.598
|% -8,04
|
|SERVE
|31,00
|211.203
|% -4,08
|
|GRNYO
|3,10
|1.271.060
|% -3,73
|
|THYAO
|49,86
|580.790.685
|% 0,32
|
|FROTO
|296,80
|499.960.865
|% 4,14
|
|KRPLS
|5,60
|351.991.784
|% 8,95
|
|SISE
|21,34
|218.469.086
|% 0,47
|
|KARSN
|7,36
|166.862.810
|% 1,80
|
|SKBNK
|1,67
|107.117.161
|% 3,73
|
|KRPLS
|5,60
|351.991.784
|% 8,95
|
|TSKB
|2,66
|103.485.485
|% 1,92
|
|YKBNK
|4,69
|164.531.322
|% 1,08
|
|EKGYO
|3,14
|97.582.534
|% -0,32
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9420
|17,9525
|% 0,17
|
|Euro
|18,3723
|18,3911
|% 0,63
|
|Sterlin
|21,8387
|21,9483
|% 0,30
|
|Frank
|18,7572
|18,8702
|% 0,27
|
|Riyal
|4,7624
|4,7862
|% 0,05
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|8,57
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|6,07
|
|Cumhuriyet
|6.708
|6.810
|77,00
|
|Tam
|6.776
|6.842
|8,00
|
|Yarım
|3.301
|3.345
|4,00
|
|Çeyrek
|1.656
|1.672
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,06
|20,09
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|0,05
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,12
|