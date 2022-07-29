ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2022 10:46
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Bağımsız Denetim Onaylı Performans Sunum Raporu_2022 (6 aylık)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049120
BIST
10:382.555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 11,74
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.558
En Düşük
2.548
10:3817,9522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0299
|Açılış
|: 17,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
18,0233
En Düşük
17,8891
10:3818,3966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1202
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4112
En Düşük
18,2596
10:381.019,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 6,60
|Açılış
|: 1.019,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.010,45
BIST En Aktif Hisseler10:38
|KRPLS
|5,65
|318.574.417
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|17.517.972
|% 9,91
|
|IHGZT
|0,77
|14.664.916
|% 8,45
|
|CMENT
|40,30
|691.185
|% 7,47
|
|YAYLA
|6,20
|22.837.305
|% 7,08
|
|SANEL
|8,03
|670.120
|% -9,98
|
|KZBGY
|70,85
|9.440.564
|% -9,97
|
|LIDFA
|9,01
|16.580.852
|% -8,34
|
|SNGYO
|6,26
|17.330.615
|% -4,72
|
|MTRKS
|53,55
|9.916.293
|% -4,29
|
|THYAO
|49,86
|573.325.085
|% 0,32
|
|FROTO
|297,60
|486.575.115
|% 4,42
|
|KRPLS
|5,65
|318.574.417
|% 9,92
|
|SISE
|21,36
|211.141.279
|% 0,56
|
|KARSN
|7,36
|156.608.106
|% 1,80
|
|SKBNK
|1,68
|101.799.717
|% 4,35
|
|KRPLS
|5,65
|318.574.417
|% 9,92
|
|TSKB
|2,67
|103.071.388
|% 2,30
|
|YKBNK
|4,70
|147.657.219
|% 1,29
|
|EKGYO
|3,13
|96.758.939
|% -0,63
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9408
|17,9522
|% 0,17
|
|Euro
|18,3769
|18,3966
|% 0,66
|
|Sterlin
|21,8647
|21,9743
|% 0,42
|
|Frank
|18,7725
|18,8856
|% 0,35
|
|Riyal
|4,7632
|4,7871
|% 0,06
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|8,57
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|6,07
|
|Cumhuriyet
|6.708
|6.810
|77,00
|
|Tam
|6.776
|6.842
|8,00
|
|Yarım
|3.301
|3.345
|4,00
|
|Çeyrek
|1.656
|1.672
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,06
|20,09
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|0,05
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,12
|
Seans Raporu
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