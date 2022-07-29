ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2022 10:59
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Bağımsız Denetim Onaylı Performans Sunum Raporu_2022 (6 aylık)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049127
BIST
11:032.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 6,21
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.558
En Düşük
2.544
11:0317,9503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0280
|Açılış
|: 17,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,8891
11:0318,3612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0848
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4112
En Düşük
18,2596
11:031.019,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 6,59
|Açılış
|: 1.019,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.010,45
BIST En Aktif Hisseler11:03
|BEYAZ
|11,20
|18.033.586
|% 9,91
|
|IHGZT
|0,78
|16.381.187
|% 9,86
|
|KRPLS
|5,62
|443.429.601
|% 9,34
|
|CMENT
|40,30
|691.185
|% 7,47
|
|TMSN
|48,78
|201.542.078
|% 6,74
|
|SANEL
|8,03
|670.120
|% -9,98
|
|KZBGY
|70,85
|9.919.368
|% -9,97
|
|LIDFA
|9,04
|19.613.289
|% -8,04
|
|GRNYO
|3,06
|1.627.166
|% -4,97
|
|SERVE
|31,00
|211.203
|% -4,08
|
|THYAO
|49,60
|695.231.744
|% -0,20
|
|FROTO
|295,50
|530.109.552
|% 3,68
|
|KRPLS
|5,62
|443.429.601
|% 9,34
|
|SISE
|21,28
|259.125.060
|% 0,19
|
|YKBNK
|4,66
|225.252.124
|% 0,43
|
|KRPLS
|5,62
|443.429.601
|% 9,34
|
|SKBNK
|1,66
|117.761.829
|% 3,11
|
|EKGYO
|3,11
|153.607.841
|% -1,27
|
|YKBNK
|4,66
|225.252.124
|% 0,43
|
|TSKB
|2,65
|121.116.178
|% 1,53
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9462
|17,9503
|% 0,16
|
|Euro
|18,3419
|18,3612
|% 0,46
|
|Sterlin
|21,8458
|21,9553
|% 0,33
|
|Frank
|18,7700
|18,8831
|% 0,33
|
|Riyal
|4,7632
|4,7871
|% 0,06
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.766
|10,19
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|5,61
|
|Cumhuriyet
|6.708
|6.810
|77,00
|
|Tam
|6.775
|6.838
|4,00
|
|Yarım
|3.301
|3.343
|2,00
|
|Çeyrek
|1.656
|1.671
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,12
|20,15
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,61
|0,06
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,59
|
Seans Raporu
11:03
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