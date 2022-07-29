ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )TürkçePerformans Sunuş RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBağımsız Denetim Onaylı Performans Sunum Raporu_2022 (6 aylık)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049129BIST