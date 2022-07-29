ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2022 11:01
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Bağımsız Denetim Onaylı Performans Sunum Raporu_2022 (6 aylık)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049129
BIST
11:212.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 8,01
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.558
En Düşük
2.544
11:2117,8870
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0353
|Açılış
|: 17,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
11:2118,2681
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0083
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
11:211.007,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -4,67
|Açılış
|: 1.014,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.010,45
BIST En Aktif Hisseler11:19
|BEYAZ
|11,20
|18.211.599
|% 9,91
|
|KRPLS
|5,63
|486.008.690
|% 9,53
|
|YAYLA
|6,28
|32.892.680
|% 8,46
|
|IHGZT
|0,77
|20.585.086
|% 8,45
|
|CMENT
|40,30
|691.185
|% 7,47
|
|SANEL
|8,03
|670.120
|% -9,98
|
|LIDFA
|8,85
|25.554.897
|% -9,97
|
|KZBGY
|70,85
|10.129.722
|% -9,97
|
|ANHYT
|12,00
|3.096.197
|% -5,21
|
|GRNYO
|3,07
|1.765.142
|% -4,66
|
|THYAO
|49,70
|783.370.458
|% 0,00
|
|FROTO
|297,20
|576.034.282
|% 4,28
|
|KRPLS
|5,63
|486.008.690
|% 9,53
|
|SISE
|21,32
|303.036.661
|% 0,38
|
|YKBNK
|4,68
|261.657.363
|% 0,86
|
|KRPLS
|5,63
|486.008.690
|% 9,53
|
|SKBNK
|1,67
|134.041.477
|% 3,73
|
|EKGYO
|3,11
|196.138.582
|% -1,27
|
|YKBNK
|4,68
|261.657.363
|% 0,86
|
|TSKB
|2,65
|130.204.867
|% 1,53
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8218
|17,8351
|% -0,49
|
|Euro
|18,1943
|18,2158
|% -0,33
|
|Sterlin
|21,7987
|21,9080
|% 0,12
|
|Frank
|18,7596
|18,8726
|% 0,28
|
|Riyal
|4,7643
|4,7882
|% 0,09
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|7,24
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|6,24
|
|Cumhuriyet
|6.708
|6.810
|77,00
|
|Tam
|6.778
|6.841
|7,00
|
|Yarım
|3.302
|3.344
|3,00
|
|Çeyrek
|1.656
|1.672
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,03
|20,07
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,62
|0,07
|
|B. Petrol
|104
|104
|1,75
|