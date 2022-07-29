ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2022 11:03
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Bağımsız Denetim Onaylı Performans Sunum Raporu_2022 (6 aylık)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049130
BIST
11:102.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 6,89
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.558
En Düşük
2.544
11:1017,8186
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,1037
|Açılış
|: 17,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
11:1018,2204
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0560
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
11:101.018,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 6,05
|Açılış
|: 1.018,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.010,45
BIST En Aktif Hisseler11:07
|KRPLS
|5,65
|453.606.043
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|18.123.880
|% 9,91
|
|IHGZT
|0,77
|20.296.353
|% 8,45
|
|IHYAY
|0,70
|11.036.832
|% 7,69
|
|CMENT
|40,30
|691.185
|% 7,47
|
|SANEL
|8,03
|670.120
|% -9,98
|
|LIDFA
|8,85
|23.277.456
|% -9,97
|
|KZBGY
|70,85
|10.047.111
|% -9,97
|
|GRNYO
|3,05
|1.717.581
|% -5,28
|
|ANHYT
|12,00
|3.096.197
|% -5,21
|
|THYAO
|49,66
|763.330.104
|% -0,08
|
|FROTO
|297,20
|565.212.786
|% 4,28
|
|KRPLS
|5,65
|453.606.043
|% 9,92
|
|SISE
|21,32
|287.723.905
|% 0,38
|
|YKBNK
|4,67
|248.502.242
|% 0,65
|
|KRPLS
|5,65
|453.606.043
|% 9,92
|
|SKBNK
|1,66
|127.987.020
|% 3,11
|
|EKGYO
|3,12
|173.700.293
|% -0,95
|
|YKBNK
|4,67
|248.502.242
|% 0,65
|
|TSKB
|2,66
|125.575.757
|% 1,92
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7611
|17,7986
|% -0,69
|
|Euro
|18,1576
|18,2022
|% -0,41
|
|Sterlin
|21,8235
|21,9329
|% 0,23
|
|Frank
|18,7643
|18,8773
|% 0,30
|
|Riyal
|4,7642
|4,7881
|% 0,09
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.766
|10,19
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|5,61
|
|Cumhuriyet
|6.708
|6.810
|77,00
|
|Tam
|6.775
|6.838
|4,00
|
|Yarım
|3.301
|3.343
|2,00
|
|Çeyrek
|1.656
|1.671
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,12
|20,15
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,61
|0,06
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,59
|
Seans Raporu
11:07
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11:18
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11:18XU100
Endeks 2, 549 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 23 üstünde . İşlem hacmi 6, 466.00 milyon TL de