ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2022 11:17
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Bağımsız Denetim Onaylı Performans Sunum Raporu_2022 (6 aylık)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049134
BIST
11:072.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 6,18
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.558
En Düşük
2.544
11:0717,7986
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,1237
|Açılış
|: 17,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7700
11:0718,2022
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0742
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1659
11:071.019,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 6,45
|Açılış
|: 1.019,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.010,45
BIST En Aktif Hisseler11:05
|BEYAZ
|11,20
|18.075.004
|% 9,91
|
|IHGZT
|0,78
|19.210.887
|% 9,86
|
|KRPLS
|5,64
|448.542.122
|% 9,73
|
|CMENT
|40,30
|691.185
|% 7,47
|
|TMSN
|48,92
|211.497.745
|% 7,05
|
|SANEL
|8,03
|670.120
|% -9,98
|
|KZBGY
|70,85
|9.990.148
|% -9,97
|
|LIDFA
|8,86
|20.975.439
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,04
|1.643.071
|% -5,59
|
|ANHYT
|12,00
|3.096.197
|% -5,21
|
|THYAO
|49,58
|742.124.481
|% -0,24
|
|FROTO
|297,20
|548.339.590
|% 4,28
|
|KRPLS
|5,64
|448.542.122
|% 9,73
|
|SISE
|21,30
|277.481.649
|% 0,28
|
|YKBNK
|4,67
|242.651.309
|% 0,65
|
|KRPLS
|5,64
|448.542.122
|% 9,73
|
|SKBNK
|1,66
|122.860.349
|% 3,11
|
|EKGYO
|3,11
|172.622.940
|% -1,27
|
|YKBNK
|4,67
|242.651.309
|% 0,65
|
|TSKB
|2,65
|123.498.520
|% 1,53
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8746
|17,9055
|% -0,09
|
|Euro
|18,2377
|18,2897
|% 0,07
|
|Sterlin
|21,8330
|21,9425
|% 0,27
|
|Frank
|18,7665
|18,8796
|% 0,32
|
|Riyal
|4,7646
|4,7884
|% 0,09
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|7,24
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|6,24
|
|Cumhuriyet
|6.708
|6.810
|77,00
|
|Tam
|6.778
|6.841
|7,00
|
|Yarım
|3.302
|3.344
|3,00
|
|Çeyrek
|1.656
|1.672
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,03
|20,07
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,62
|0,07
|
|B. Petrol
|104
|104
|1,75
|
Seans Raporu
11:05
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