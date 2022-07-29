ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2022 11:23
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Bağımsız Denetim Onaylı Performans Sunum Raporu_2022 (6 aylık)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049140
BIST
11:422.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 2,10
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.558
En Düşük
2.544
11:4217,9055
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0168
|Açılış
|: 17,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
11:4218,3196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0432
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
11:421.012,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,20
|Açılış
|: 1.012,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler11:42
|KRPLS
|5,65
|533.321.122
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|18.381.312
|% 9,91
|
|IHGZT
|0,77
|21.527.673
|% 8,45
|
|YAYLA
|6,26
|36.230.638
|% 8,12
|
|UFUK
|78,70
|2.204.080
|% 7,73
|
|SANEL
|8,03
|670.120
|% -9,98
|
|KZBGY
|70,85
|10.321.513
|% -9,97
|
|LIDFA
|8,89
|28.249.786
|% -9,56
|
|MTRKS
|53,40
|13.888.397
|% -4,56
|
|SERVE
|31,00
|211.203
|% -4,08
|
|THYAO
|49,70
|901.920.076
|% 0,00
|
|FROTO
|296,80
|618.947.766
|% 4,14
|
|KRPLS
|5,65
|533.321.122
|% 9,92
|
|SISE
|21,28
|332.986.496
|% 0,19
|
|YKBNK
|4,67
|287.835.275
|% 0,65
|
|KRPLS
|5,65
|533.321.122
|% 9,92
|
|SKBNK
|1,66
|149.486.087
|% 3,11
|
|EKGYO
|3,10
|218.863.419
|% -1,59
|
|YKBNK
|4,67
|287.835.275
|% 0,65
|
|TSKB
|2,65
|148.764.667
|% 1,53
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8986
|17,9055
|% -0,09
|
|Euro
|18,3006
|18,3196
|% 0,24
|
|Sterlin
|21,6301
|21,7386
|% -0,66
|
|Frank
|18,6457
|18,7581
|% -0,33
|
|Riyal
|4,7328
|4,7565
|% -0,57
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|7,50
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.010
|-2,49
|
|Cumhuriyet
|6.708
|6.810
|77,00
|
|Tam
|6.712
|6.808
|-26,00
|
|Yarım
|3.271
|3.328
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.640
|1.664
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,02
|20,06
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,48
|-0,08
|
|B. Petrol
|104
|104
|1,76
|