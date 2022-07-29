ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2022 11:43
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Bağımsız Denetim Onaylı Performans Sunum Raporu_2022 (6 aylık)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049147
BIST
11:442.539
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -3,92
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.558
En Düşük
2.539
11:4417,9076
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0147
|Açılış
|: 17,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
11:4418,3260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0496
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
11:441.013,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,20
|Açılış
|: 1.013,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler11:42
|KRPLS
|5,65
|533.560.705
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|18.387.136
|% 9,91
|
|IHGZT
|0,78
|21.612.299
|% 9,86
|
|YAYLA
|6,26
|36.763.788
|% 8,12
|
|BIZIM
|24,34
|88.546.197
|% 7,89
|
|SANEL
|8,03
|670.120
|% -9,98
|
|KZBGY
|70,85
|10.328.811
|% -9,97
|
|LIDFA
|8,87
|28.801.521
|% -9,77
|
|SNGYO
|6,23
|40.591.270
|% -5,18
|
|MTRKS
|53,65
|14.042.801
|% -4,11
|
|THYAO
|49,66
|906.323.786
|% -0,08
|
|FROTO
|296,20
|623.503.183
|% 3,93
|
|KRPLS
|5,65
|533.560.705
|% 9,92
|
|SISE
|21,30
|337.724.256
|% 0,28
|
|YKBNK
|4,67
|292.313.563
|% 0,65
|
|KRPLS
|5,65
|533.560.705
|% 9,92
|
|SKBNK
|1,65
|151.835.910
|% 2,48
|
|EKGYO
|3,11
|219.253.176
|% -1,27
|
|YKBNK
|4,67
|292.313.563
|% 0,65
|
|TSKB
|2,65
|153.296.424
|% 1,53
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8986
|17,9055
|% -0,09
|
|Euro
|18,3006
|18,3196
|% 0,24
|
|Sterlin
|21,6734
|21,7821
|% -0,46
|
|Frank
|18,6866
|18,7991
|% -0,11
|
|Riyal
|4,7444
|4,7682
|% -0,33
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.764
|7,71
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.014
|0,98
|
|Cumhuriyet
|6.708
|6.810
|77,00
|
|Tam
|6.729
|6.807
|-27,00
|
|Yarım
|3.279
|3.328
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.663
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,01
|20,05
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|-0,03
|
|B. Petrol
|104
|104
|1,70
|