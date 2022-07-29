ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2022 11:45
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Bağımsız Denetim Onaylı Performans Sunum Raporu_2022 (6 aylık)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049148
BIST
12:052.543
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,75
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.558
En Düşük
2.539
12:0517,9048
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0175
|Açılış
|: 17,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
12:0518,2900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0136
|Açılış
|: 18,2305
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
12:051.015,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,68
|Açılış
|: 1.015,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler12:03
|KRPLS
|5,65
|533.975.206
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|18.446.004
|% 9,91
|
|IHGZT
|0,77
|22.298.351
|% 8,45
|
|YAYLA
|6,24
|38.527.531
|% 7,77
|
|CMENT
|40,30
|691.185
|% 7,47
|
|SANEL
|8,03
|670.120
|% -9,98
|
|LIDFA
|8,85
|29.940.446
|% -9,97
|
|KZBGY
|70,85
|10.409.721
|% -9,97
|
|SNGYO
|6,17
|50.073.975
|% -6,09
|
|SERVE
|31,00
|211.203
|% -4,08
|
|THYAO
|49,60
|1.001.503.065
|% -0,20
|
|FROTO
|297,30
|660.454.904
|% 4,32
|
|KRPLS
|5,65
|533.975.206
|% 9,92
|
|SISE
|21,26
|390.073.613
|% 0,09
|
|YKBNK
|4,66
|327.287.543
|% 0,43
|
|EKGYO
|3,09
|321.942.372
|% -1,90
|
|SKBNK
|1,67
|165.680.707
|% 3,73
|
|KRPLS
|5,65
|533.975.206
|% 9,92
|
|YKBNK
|4,66
|327.287.543
|% 0,43
|
|TSKB
|2,65
|161.540.364
|% 1,53
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8805
|17,9112
|% -0,06
|
|Euro
|18,2652
|18,2975
|% 0,12
|
|Sterlin
|21,7189
|21,8278
|% -0,25
|
|Frank
|18,7284
|18,8412
|% 0,11
|
|Riyal
|4,7539
|4,7777
|% -0,13
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|7,46
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|1,81
|
|Cumhuriyet
|6.708
|6.810
|77,00
|
|Tam
|6.736
|6.813
|-21,00
|
|Yarım
|3.282
|3.331
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.646
|1.665
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,00
|20,03
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,53
|-0,02
|
|B. Petrol
|104
|104
|1,95
|
Seans Raporu
12:03
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12:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 86 kaybederek (% -0.11 ) 2, 695
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12:18XU100
Endeks 2, 542 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 04 altında . İşlem hacmi 9, 533.00 milyon TL de
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12:18CEMTS
Yüzde -3.11 oranında düşüşle 28.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 086, 587 adet işlem
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12:16UFUK
Yüzde 4.72 oranında artışla 76.50 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 973 adet işlem