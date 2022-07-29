ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2022 11:56
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Bağımsız Denetim Onaylı Performans Sunum Raporu_2022 (6 aylık)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049156
BIST
11:492.543
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,63
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.558
En Düşük
2.539
11:4917,9155
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0068
|Açılış
|: 17,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
11:4918,3186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0422
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
11:491.014,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,54
|Açılış
|: 1.014,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler11:47
|KRPLS
|5,65
|533.585.163
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|18.402.951
|% 9,91
|
|IHGZT
|0,78
|21.726.239
|% 9,86
|
|YAYLA
|6,25
|37.050.405
|% 7,94
|
|BIZIM
|24,30
|88.659.805
|% 7,71
|
|SANEL
|8,03
|670.120
|% -9,98
|
|KZBGY
|70,85
|10.331.149
|% -9,97
|
|LIDFA
|8,86
|28.885.419
|% -9,87
|
|SNGYO
|6,27
|41.291.498
|% -4,57
|
|SERVE
|31,00
|211.203
|% -4,08
|
|THYAO
|49,58
|928.673.499
|% -0,24
|
|FROTO
|295,80
|629.011.734
|% 3,79
|
|KRPLS
|5,65
|533.585.163
|% 9,92
|
|SISE
|21,24
|346.292.880
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,66
|296.496.724
|% 0,43
|
|KRPLS
|5,65
|533.585.163
|% 9,92
|
|SKBNK
|1,66
|152.552.388
|% 3,11
|
|EKGYO
|3,10
|228.778.031
|% -1,59
|
|YKBNK
|4,66
|296.496.724
|% 0,43
|
|TSKB
|2,65
|154.615.037
|% 1,53
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8970
|17,9207
|% -0,01
|
|Euro
|18,3178
|18,3387
|% 0,34
|
|Sterlin
|21,6581
|21,7667
|% -0,53
|
|Frank
|18,6756
|18,7881
|% -0,17
|
|Riyal
|4,7426
|4,7664
|% -0,37
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|7,55
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.010
|-2,49
|
|Cumhuriyet
|6.708
|6.810
|77,00
|
|Tam
|6.712
|6.808
|-26,00
|
|Yarım
|3.271
|3.328
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.640
|1.664
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,02
|20,06
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,49
|-0,06
|
|B. Petrol
|104
|104
|1,76
|