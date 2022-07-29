ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2022 11:21
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Bağımsız Denetim Onaylı Performans Sunum Raporu_2022 (6 aylık)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049138
BIST
13:352.565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 21,24
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.565
En Düşük
2.539
13:3517,9135
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0088
|Açılış
|: 17,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
13:3518,3546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0782
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
13:351.014,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,55
|Açılış
|: 1.014,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler13:33
|UTPYA
|12,23
|1.055.281
|% 9,98
|
|UZERB
|38,56
|632.140
|% 9,98
|
|KRPLS
|5,65
|535.049.852
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|18.733.754
|% 9,91
|
|IHGZT
|0,78
|23.344.863
|% 9,86
|
|KZBGY
|70,85
|10.949.669
|% -9,97
|
|EMNIS
|35,96
|645.657
|% -9,96
|
|LIDFA
|8,88
|35.412.828
|% -9,66
|
|SANEL
|8,15
|2.319.011
|% -8,63
|
|SERVE
|31,00
|2.765.758
|% -4,08
|
|THYAO
|49,74
|1.154.976.001
|% 0,08
|
|FROTO
|298,20
|762.718.858
|% 4,63
|
|KRPLS
|5,65
|535.049.852
|% 9,92
|
|TUPRS
|263,00
|522.793.498
|% 2,22
|
|SISE
|21,34
|506.589.186
|% 0,47
|
|EKGYO
|3,09
|420.881.281
|% -1,90
|
|SKBNK
|1,66
|188.235.157
|% 3,11
|
|KRPLS
|5,65
|535.049.852
|% 9,92
|
|YKBNK
|4,67
|380.718.472
|% 0,65
|
|TSKB
|2,65
|193.645.019
|% 1,53
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8668
|17,9018
|% -0,11
|
|Euro
|18,2970
|18,3556
|% 0,43
|
|Sterlin
|21,7124
|21,8213
|% -0,28
|
|Frank
|18,7210
|18,8338
|% 0,07
|
|Riyal
|4,7551
|4,7790
|% -0,10
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.761
|4,76
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.015
|2,10
|
|Cumhuriyet
|6.709
|6.810
|0,00
|
|Tam
|6.749
|6.814
|-20,00
|
|Yarım
|3.289
|3.332
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.649
|1.665
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,00
|20,03
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,54
|-0,01
|
|B. Petrol
|104
|104
|1,71
|