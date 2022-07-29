ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2022 11:21
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Bağımsız Denetim Onaylı Performans Sunum Raporu_2022 (6 aylık)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049139
BIST
13:412.567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 23,76
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.569
En Düşük
2.539
13:4117,9109
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0114
|Açılış
|: 17,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
13:4118,3554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0790
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
13:411.014,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,22
|Açılış
|: 1.014,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler13:39
|UTPYA
|12,23
|1.055.281
|% 9,98
|
|UZERB
|38,56
|632.140
|% 9,98
|
|KRPLS
|5,65
|535.061.209
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|18.735.748
|% 9,91
|
|IHGZT
|0,78
|23.394.829
|% 9,86
|
|KZBGY
|70,85
|11.032.422
|% -9,97
|
|EMNIS
|35,96
|645.657
|% -9,96
|
|LIDFA
|8,97
|35.768.452
|% -8,75
|
|SANEL
|8,15
|2.319.011
|% -8,63
|
|DOBUR
|62,00
|6.825.330
|% -4,47
|
|THYAO
|49,86
|1.252.975.015
|% 0,32
|
|FROTO
|298,50
|777.670.786
|% 4,74
|
|TUPRS
|264,00
|573.511.566
|% 2,60
|
|SISE
|21,40
|536.050.267
|% 0,75
|
|KRPLS
|5,65
|535.061.209
|% 9,92
|
|EKGYO
|3,10
|453.695.344
|% -1,59
|
|SKBNK
|1,65
|188.951.127
|% 2,48
|
|KRPLS
|5,65
|535.061.209
|% 9,92
|
|YKBNK
|4,68
|398.037.482
|% 0,86
|
|TSKB
|2,65
|196.879.651
|% 1,53
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9057
|17,9111
|% -0,06
|
|Euro
|18,3390
|18,3550
|% 0,43
|
|Sterlin
|21,7103
|21,8191
|% -0,29
|
|Frank
|18,7247
|18,8375
|% 0,09
|
|Riyal
|4,7549
|4,7787
|% -0,11
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.761
|5,12
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.015
|2,06
|
|Cumhuriyet
|6.709
|6.810
|0,00
|
|Tam
|6.747
|6.814
|-20,00
|
|Yarım
|3.288
|3.331
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.649
|1.665
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,01
|20,04
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,55
|-0,00
|
|B. Petrol
|104
|104
|1,70
|