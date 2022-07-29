ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2022 11:49
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetim Onaylı Performans Sunum Raporu_2022 (6 aylık)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049151
BIST
14:262.571
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 27,73
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.576
En Düşük
2.539
14:2617,8485
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0738
|Açılış
|: 17,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
14:2618,2609
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0155
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
14:261.009,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,14
|Açılış
|: 1.009,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler14:26
|UTPYA
|12,23
|1.190.325
|% 9,98
|
|UZERB
|38,56
|1.297.532
|% 9,98
|
|KRPLS
|5,65
|544.339.469
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|18.809.141
|% 9,91
|
|IHGZT
|0,78
|30.420.021
|% 9,86
|
|KZBGY
|70,85
|11.230.377
|% -9,97
|
|EMNIS
|35,96
|953.223
|% -9,96
|
|BRKO
|2,23
|2.425.978
|% -9,72
|
|LIDFA
|9,07
|36.958.172
|% -7,73
|
|DOBUR
|60,50
|9.351.847
|% -6,78
|
|THYAO
|49,98
|1.567.536.105
|% 0,56
|
|FROTO
|302,60
|991.118.358
|% 6,18
|
|TUPRS
|263,90
|733.505.533
|% 2,57
|
|SISE
|21,52
|719.014.983
|% 1,32
|
|AKBNK
|8,58
|659.171.198
|% 0,82
|
|EKGYO
|3,09
|550.958.624
|% -1,90
|
|SKBNK
|1,66
|206.077.659
|% 3,11
|
|YKBNK
|4,73
|519.213.153
|% 1,94
|
|KRPLS
|5,65
|544.339.469
|% 9,92
|
|ODAS
|3,69
|295.579.681
|% -0,81
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8409
|17,8485
|% -0,41
|
|Euro
|18,2451
|18,2609
|% -0,08
|
|Sterlin
|21,6420
|21,7505
|% -0,60
|
|Frank
|18,6291
|18,7413
|% -0,42
|
|Riyal
|4,7342
|4,7579
|% -0,55
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.761
|5,58
|
|Altın Gr.
|1.009
|1.009
|-3,14
|
|Cumhuriyet
|6.699
|6.800
|-10,00
|
|Tam
|6.710
|6.780
|-54,00
|
|Yarım
|3.270
|3.315
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.640
|1.657
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|20,01
|20,04
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,49
|-0,07
|
|B. Petrol
|104
|104
|2,31
|
Seans Raporu
14:26
daha fazla
-
14:41KRGYO
Yüzde 6.18 oranında artışla 8.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 041, 529 adet işlem
-
14:40KERVT
Yüzde 6.98 oranında artışla 7.51 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 836, 088 adet işlem
-
14:39IHAAS
Yüzde 5.25 oranında artışla 31.28 lira fiyatla işlem gören hissede 271, 643 adet işlem
-
14:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 07 artarak (% 1.34 ) 2, 269
-
14:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UTPYA, KRPLS, IHGZT, UZERB, BEYAZ