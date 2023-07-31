ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
31.07.2023 12:23
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Bağımsız Denetim Onaylı Performans Sunum Raporu_2023 (6 aylık)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177123
BIST
'
12:287.222
En Düşük
|Değişim
|: 2,18%
|| 154,30
|Açılış
|: 7.143
|
|Önceki Kapanış
|: 7.067
|
7.117
En Yüksek
7.233
12:2826,9622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0857
|Açılış
|: 26,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9700
|
27,0282
En Düşük
26,8410
12:2829,7606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1227
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,9501
En Düşük
29,5715
12:281.695,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,05
|Açılış
|: 1.695,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.693,14
|
1.700,98
En Düşük
1.689,10
BIST En Aktif Hisseler12:28
|CWENE
|286,10
|662.594.330
|% 10,00
|
|SMRTG
|64,35
|553.810.000
|% 10,00
|
|AYCES
|217,80
|60.098.817
|% 10,00
|
|SAYAS
|49,50
|56.566.866
|% 10,00
|
|YEOTK
|150,70
|374.650.965
|% 10,00
|
|PCILT
|42,30
|243.914.099
|% -10,00
|
|ITTFH
|4,43
|163.067.895
|% -9,96
|
|OYAYO
|36,52
|8.710.750
|% -9,96
|
|EDIP
|23,68
|818.594
|% -9,96
|
|AVHOL
|116,10
|18.258.467
|% -9,93
|
|EREGL
|40,38
|5.048.591.434
|% 4,99
|
|ASTOR
|110,80
|4.610.727.594
|% 9,38
|
|THYAO
|235,20
|3.989.300.581
|% 0,09
|
|YKBNK
|14,23
|3.509.945.012
|% 2,01
|
|KCHOL
|135,90
|3.061.520.388
|% 1,27
|
|YKBNK
|14,23
|3.509.945.012
|% 2,01
|
|ZOREN
|4,29
|830.846.213
|% 5,67
|
|EKGYO
|8,60
|1.262.171.603
|% 1,18
|
|SKBNK
|3,17
|457.595.894
|% 1,60
|
|ISCTR
|15,32
|1.927.874.305
|% 1,79
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9567
|26,9622
|% 0,32
|
|Euro
|29,7510
|29,7606
|% 0,41
|
|Sterlin
|34,5545
|34,7277
|% 0,38
|
|Frank
|30,8705
|31,0565
|% 0,31
|
|Riyal
|7,1657
|7,2017
|% 0,31
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|-3,43
|
|Altın Gr.
|1.694
|1.694
|1,18
|
|Cumhuriyet
|11.273
|11.444
|-52,00
|
|Tam
|11.034
|11.114
|-29,00
|
|Yarım
|5.521
|5.583
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.761
|2.791
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,29
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|20,99
|21,02
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,47
|84,47
|0,06
|