ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
31.07.2023 12:41
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Bağımsız Denetim Onaylı Performans Sunum Raporu_2023 (6 aylık)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177138
BIST
'
17:017.195
En Düşük
|Değişim
|: 1,81%
|| 127,69
|Açılış
|: 7.143
|
|Önceki Kapanış
|: 7.067
|
7.117
En Yüksek
7.257
17:0126,9338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0573
|Açılış
|: 26,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9700
|
27,0282
En Düşük
26,8410
17:0129,7504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1125
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,9501
En Düşük
29,5715
17:011.706,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 13,75
|Açılış
|: 1.706,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.693,14
|
1.708,10
En Düşük
1.689,10
BIST En Aktif Hisseler16:58
|ALFAS
|841,50
|1.410.116.959
|% 10,00
|
|CWENE
|286,10
|701.021.851
|% 10,00
|
|ISDMR
|40,48
|821.651.351
|% 10,00
|
|YEOTK
|150,70
|399.904.668
|% 10,00
|
|SMRTG
|64,35
|588.525.666
|% 10,00
|
|PCILT
|42,30
|371.071.166
|% -10,00
|
|ITTFH
|4,43
|363.433.707
|% -9,96
|
|OYAYO
|36,52
|13.324.359
|% -9,96
|
|EDIP
|23,68
|3.949.445
|% -9,96
|
|ESCAR
|143,50
|215.263.210
|% -6,64
|
|EREGL
|41,60
|10.955.202.080
|% 8,16
|
|THYAO
|233,60
|7.549.230.561
|% -0,60
|
|ASTOR
|111,40
|6.627.751.149
|% 9,97
|
|YKBNK
|14,00
|6.249.219.260
|% 0,36
|
|KRDMD
|25,50
|5.250.436.149
|% 7,41
|
|EKGYO
|8,82
|4.732.813.409
|% 3,76
|
|YKBNK
|14,00
|6.249.219.260
|% 0,36
|
|ZOREN
|4,26
|1.328.956.309
|% 4,93
|
|EREGL
|41,60
|10.955.202.080
|% 8,16
|
|ISCTR
|15,05
|3.772.418.269
|% 0,00
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9255
|26,9339
|% 0,21
|
|Euro
|29,7441
|29,7520
|% 0,38
|
|Sterlin
|34,5187
|34,6918
|% 0,27
|
|Frank
|30,8664
|31,0523
|% 0,30
|
|Riyal
|7,1578
|7,1937
|% 0,20
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.971
|1.972
|12,25
|
|Altın Gr.
|1.704
|1.705
|11,43
|
|Cumhuriyet
|11.324
|11.495
|-1,00
|
|Tam
|11.081
|11.169
|26,00
|
|Yarım
|5.545
|5.610
|13,00
|
|Çeyrek
|2.772
|2.805
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,76
|24,80
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|21,36
|21,38
|0,33
|
|B. Petrol
|85,14
|85,14
|0,73
|
Seans Raporu
16:58
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