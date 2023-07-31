ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
31.07.2023 13:42
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Bağımsız Denetim Onaylı Performans Sunum Raporu_2023 (6 aylık)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177160
BIST
'
17:037.197
En Düşük
|Değişim
|: 1,83%
|| 129,29
|Açılış
|: 7.143
|
|Önceki Kapanış
|: 7.067
|
7.117
En Yüksek
7.257
17:0326,9337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0572
|Açılış
|: 26,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9700
|
27,0282
En Düşük
26,8410
17:0329,7563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1184
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,9501
En Düşük
29,5715
17:031.705,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 12,74
|Açılış
|: 1.705,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.693,14
|
1.708,10
En Düşük
1.689,10
BIST En Aktif Hisseler17:03
|SMRTG
|64,35
|588.642.976
|% 10,00
|
|ALFAS
|841,50
|1.411.804.166
|% 10,00
|
|CWENE
|286,10
|701.357.161
|% 10,00
|
|ISDMR
|40,48
|823.415.388
|% 10,00
|
|YEOTK
|150,70
|399.967.058
|% 10,00
|
|PCILT
|42,30
|371.095.192
|% -10,00
|
|OYAYO
|36,52
|13.388.816
|% -9,96
|
|EDIP
|23,68
|3.949.445
|% -9,96
|
|ITTFH
|4,44
|367.594.655
|% -9,76
|
|DGGYO
|46,88
|211.642.487
|% -6,98
|
|EREGL
|41,76
|11.117.825.211
|% 8,58
|
|THYAO
|233,50
|7.575.260.966
|% -0,64
|
|ASTOR
|111,40
|6.630.301.317
|% 9,97
|
|YKBNK
|13,99
|6.335.681.426
|% 0,29
|
|KRDMD
|25,58
|5.365.368.356
|% 7,75
|
|EKGYO
|8,81
|4.793.526.359
|% 3,65
|
|YKBNK
|13,99
|6.335.681.426
|% 0,29
|
|ZOREN
|4,26
|1.331.131.661
|% 4,93
|
|EREGL
|41,76
|11.117.825.211
|% 8,58
|
|ISCTR
|15,05
|3.795.738.374
|% 0,00
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9267
|26,9337
|% 0,21
|
|Euro
|29,7451
|29,7563
|% 0,40
|
|Sterlin
|34,5181
|34,6912
|% 0,27
|
|Frank
|30,8640
|31,0500
|% 0,29
|
|Riyal
|7,1569
|7,1928
|% 0,19
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.969
|1.969
|9,70
|
|Altın Gr.
|1.707
|1.707
|14,06
|
|Cumhuriyet
|11.346
|11.518
|22,00
|
|Tam
|11.091
|11.178
|35,00
|
|Yarım
|5.550
|5.615
|18,00
|
|Çeyrek
|2.775
|2.807
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,72
|24,75
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|21,45
|21,47
|0,42
|
|B. Petrol
|85,11
|85,11
|0,70
|
Seans Raporu
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