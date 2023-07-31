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ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu

31.07.2023 13:51
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu


ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )

Türkçe
Performans Sunuş Raporu

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bağımsız Denetim Onaylı Performans Sunum Raporu_2023 (6 aylık)



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177162


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SMRTG 64,35 588.642.976 % 10,00  
ALFAS 841,50 1.411.804.166 % 10,00  
CWENE 286,10 701.357.161 % 10,00  
ISDMR 40,48 823.415.388 % 10,00  
YEOTK 150,70 399.967.058 % 10,00  
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17:02 Alış Satış %  
Dolar 26,9254 26,9338 % 0,21  
Euro 29,7435 29,7504 % 0,38  
Sterlin 34,5300 34,7032 % 0,31  
Frank 30,8810 31,0671 % 0,35  
Riyal 7,1571 7,1930 % 0,19  
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17:02 Alış Satış %  
Altın Ons 1.970 1.970 11,06  
Altın Gr. 1.707 1.707 13,80  
Cumhuriyet 11.324 11.495 -1,00  
Tam 11.090 11.177 34,00  
Yarım 5.549 5.614 17,00  
Çeyrek 2.775 2.807 8,00  
Gümüş.Ons 24,78 24,80 0,44  
Gümüş Gr. 21,43 21,46 0,41  
B. Petrol 85,33 85,33 0,92  
Seans Raporu 17:02
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