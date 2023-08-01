ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
01.08.2023 13:28
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )
Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179057
BIST
'
15:347.219
En Düşük
|Değişim
|: 0,02%
|| 1,62
|Açılış
|: 7.217
|
|Önceki Kapanış
|: 7.217
|
7.113
En Yüksek
7.297
15:3426,9681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0627
|Açılış
|: 27,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9100
|
27,1858
En Düşük
26,8745
15:3429,5528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0063
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,0411
En Düşük
29,3002
15:341.690,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -8,76
|Açılış
|: 1.690,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.699,66
|
1.713,41
En Düşük
1.690,16
BIST En Aktif Hisseler15:32
|FORMT
|3,27
|246.384.317
|% 227,00
|
|SAYAS
|54,45
|158.313.761
|% 10,00
|
|VBTYZ
|76,45
|69.679.540
|% 10,00
|
|ZEDUR
|87,45
|119.853.989
|% 10,00
|
|ATAKP
|57,80
|371.412.994
|% 9,99
|
|AVHOL
|126,00
|25.526.046
|% -10,00
|
|PCILT
|38,08
|10.655.393
|% -9,98
|
|EDIP
|21,32
|2.564.945
|% -9,97
|
|ITTFH
|3,99
|290.072.945
|% -9,93
|
|INFO
|12,56
|222.977.134
|% -8,79
|
|ASTOR
|116,00
|10.362.114.150
|% 4,13
|
|SASA
|65,40
|9.675.190.555
|% 7,30
|
|EREGL
|41,52
|6.725.562.963
|% -0,43
|
|ASELS
|76,05
|5.378.387.348
|% 1,94
|
|THYAO
|233,00
|4.923.389.571
|% -0,55
|
|EKGYO
|8,68
|2.549.662.617
|% -0,12
|
|ZOREN
|4,28
|1.140.248.404
|% -0,47
|
|ISCTR
|15,58
|3.920.986.194
|% 3,11
|
|YKBNK
|14,13
|3.170.489.420
|% -0,70
|
|IHYAY
|1,24
|207.811.068
|% 5,98
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9555
|26,9638
|% 0,22
|
|Euro
|29,5540
|29,5685
|% 0,07
|
|Sterlin
|34,3029
|34,4750
|% -0,32
|
|Frank
|30,6157
|30,8002
|% -0,36
|
|Riyal
|7,1658
|7,2017
|% 0,27
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.950
|-15,43
|
|Altın Gr.
|1.693
|1.693
|-6,26
|
|Cumhuriyet
|11.314
|11.485
|-34,00
|
|Tam
|11.062
|11.140
|-30,00
|
|Yarım
|5.536
|5.596
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.768
|2.798
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|24,34
|24,36
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|21,19
|21,21
|-0,21
|
|B. Petrol
|85,09
|85,09
|-0,34
|
Seans Raporu
15:32
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15:47AKYHO
Yüzde 6.67 oranında artışla 3.52 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 919, 414 adet işlem
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15:46HEKTS
Yüzde 5.55 oranında artışla 32.32 lira fiyatla işlem gören hissede 114, 256, 993 adet işlem
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15:45ANGEN
Yüzde 4.09 oranında artışla 15.03 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 760, 268 adet işlem
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15:44XU100
Endeks 7, 234 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 24 üstünde . İşlem hacmi 128, 331.00 milyon TL de
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15:44YUNSA
Yüzde 6.29 oranında artışla 167.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 346, 672 adet işlem