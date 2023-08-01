ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
01.08.2023 14:01
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )
Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179092
BIST
'
15:357.225
En Düşük
|Değişim
|: 0,11%
|| 8,19
|Açılış
|: 7.210
|
|Önceki Kapanış
|: 7.217
|
7.113
En Yüksek
7.297
15:3526,9703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0649
|Açılış
|: 27,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9100
|
27,1858
En Düşük
26,8745
15:3529,5504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0039
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,0411
En Düşük
29,3002
15:351.690,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -8,76
|Açılış
|: 1.690,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.699,66
|
1.713,41
En Düşük
1.690,16
BIST En Aktif Hisseler15:33
|PETUN
|75,00
|83.761.761
|% 9,97
|
|PNSUT
|77,75
|147.475.082
|% 9,97
|
|DAGHL
|14,58
|86.723.575
|% 9,95
|
|GARFA
|54,60
|55.898.014
|% 9,95
|
|MIPAZ
|22,30
|54.019.342
|% 8,36
|
|EDIP
|21,32
|2.564.945
|% -9,97
|
|ITTFH
|3,99
|290.325.959
|% -9,93
|
|INFO
|12,60
|223.168.063
|% -8,50
|
|DGGYO
|43,00
|92.763.509
|% -6,72
|
|FMIZP
|185,20
|67.081.223
|% -6,61
|
|SASA
|65,40
|9.687.112.157
|% 7,30
|
|EREGL
|41,48
|6.741.082.562
|% -0,53
|
|ASELS
|76,00
|5.391.884.506
|% 1,88
|
|THYAO
|233,00
|4.942.076.476
|% -0,55
|
|ISCTR
|15,58
|3.942.283.392
|% 3,11
|
|EKGYO
|8,69
|2.554.355.354
|% 0,00
|
|ZOREN
|4,30
|1.148.343.498
|% 0,00
|
|ISCTR
|15,58
|3.942.283.392
|% 3,11
|
|YKBNK
|14,13
|3.178.445.046
|% -0,70
|
|IHYAY
|1,24
|207.931.674
|% 5,98
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9511
|26,9681
|% 0,23
|
|Euro
|29,5463
|29,5528
|% 0,02
|
|Sterlin
|34,2979
|34,4699
|% -0,34
|
|Frank
|30,6173
|30,8017
|% -0,35
|
|Riyal
|7,1672
|7,2032
|% 0,29
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.950
|-15,35
|
|Altın Gr.
|1.693
|1.693
|-6,26
|
|Cumhuriyet
|11.314
|11.485
|-34,00
|
|Tam
|11.062
|11.140
|-30,00
|
|Yarım
|5.536
|5.596
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.768
|2.798
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|24,34
|24,36
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|21,19
|21,20
|-0,22
|
|B. Petrol
|85,08
|85,08
|-0,35
|
Seans Raporu
15:33
daha fazla
-
15:48ITTFH
Yüzde -9.93 oranında düşüşle 3.99 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 712, 336 adet işlem
-
15:47AKYHO
Yüzde 6.67 oranında artışla 3.52 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 919, 414 adet işlem
-
15:46HEKTS
Yüzde 5.55 oranında artışla 32.32 lira fiyatla işlem gören hissede 114, 256, 993 adet işlem
-
15:45ANGEN
Yüzde 4.09 oranında artışla 15.03 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 760, 268 adet işlem
-
15:44XU100
Endeks 7, 234 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 24 üstünde . İşlem hacmi 128, 331.00 milyon TL de