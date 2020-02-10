ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
10.02.2020 17:31
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Fon Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818166
BIST
17:51118.085
En Yüksek
|Değişim
|: -2,42%
|| -2.929,67
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
116.648
17:516,0210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0047
|Açılış
|: 6,0190
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0222
En Düşük
5,9746
17:516,5873
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0013
|Açılış
|: 6,5790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5982
En Düşük
6,5480
17:51304,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,86
|Açılış
|: 304,61
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
305,08
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|49.044.604
|% 19,92
|
|SAYAS
|3,13
|10.645.286
|% 14,65
|
|RYGYO
|11,42
|223.811.657
|% 10,44
|
|TSPOR
|3,48
|981.439.525
|% 9,78
|
|BOSSA
|9,61
|54.306.574
|% 9,20
|
|DOKTA
|47,66
|66.612.052
|% -12,47
|
|IZTAR
|2,91
|887.364
|% -12,08
|
|LINK
|29,46
|4.185.161
|% -11,53
|
|GYHOL
|25,98
|10.681.576
|% -11,03
|
|TACTR
|3,00
|443.553
|% -9,91
|
|THYAO
|14,02
|2.069.194.275
|% -3,11
|
|TSPOR
|3,48
|981.439.525
|% 9,78
|
|PETKM
|3,96
|679.492.178
|% -3,65
|
|ASELS
|23,88
|609.586.335
|% -2,37
|
|KRDMD
|2,82
|586.422.133
|% -3,75
|
|IHLGM
|1,23
|425.525.835
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,48
|981.439.525
|% 9,78
|
|EKGYO
|1,64
|408.478.071
|% -2,38
|
|KRDMD
|2,82
|586.422.133
|% -3,75
|
|ODAS
|2,12
|432.650.315
|% -4,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7669
|7,8058
|% 0,49
|
|Frank
|6,1360
|6,1730
|% 0,10
|
|Riyal
|1,5999
|1,6079
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.573
|1.573
|3,17
|
|Altın Gr.
|305
|305
|0,85
|
|Cumhuriyet
|2.017
|2.048
|7,00
|
|Tam
|2.007
|2.057
|6,95
|
|Yarım
|970
|995
|3,37
|
|Çeyrek
|487
|498
|1,68
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,77
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,01
|
|B. Petrol
|53,86
|53,86
|-0,59
|