ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
10.02.2020 17:35
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Fon Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818172
BIST
17:31117.724
En Yüksek
|Değişim
|: -2,72%
|| -3.291,05
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
116.648
17:316,0196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0033
|Açılış
|: 6,0190
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0222
En Düşük
5,9746
17:316,5878
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 6,5790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5982
En Düşük
6,5480
17:31304,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,89
|Açılış
|: 304,64
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
305,08
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|48.820.429
|% 19,92
|
|SAYAS
|3,13
|10.631.502
|% 14,65
|
|ATLAS
|1,89
|31.005.311
|% 12,50
|
|BOSSA
|9,64
|53.550.888
|% 9,55
|
|TSPOR
|3,47
|926.283.407
|% 9,46
|
|DOKTA
|47,18
|64.633.136
|% -13,35
|
|IZTAR
|2,91
|887.364
|% -12,08
|
|LINK
|29,52
|4.145.684
|% -11,35
|
|GYHOL
|25,90
|10.157.096
|% -11,30
|
|BURVA
|14,49
|158.870
|% -11,10
|
|IHLGM
|1,22
|412.284.138
|% -0,81
|
|ODAS
|2,10
|408.979.266
|% -5,83
|
|DERAS
|4,23
|109.834.949
|% 1,20
|
|HLGYO
|1,52
|89.476.371
|% -5,00
|
|DOKTA
|47,18
|64.633.136
|% -13,35
|
|IHLGM
|1,22
|414.347.940
|% -0,81
|
|TSPOR
|3,49
|929.085.001
|% 10,09
|
|EKGYO
|1,63
|397.087.239
|% -2,98
|
|KRDMD
|2,80
|569.209.238
|% -4,44
|
|ODAS
|2,10
|409.564.875
|% -5,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7657
|7,8046
|% 0,48
|
|Frank
|6,1344
|6,1714
|% 0,07
|
|Riyal
|1,6004
|1,6084
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.574
|1.574
|3,59
|
|Altın Gr.
|305
|305
|1,23
|
|Cumhuriyet
|2.017
|2.048
|7,00
|
|Tam
|2.008
|2.059
|8,18
|
|Yarım
|971
|996
|3,96
|
|Çeyrek
|487
|498
|1,98
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,77
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|53,83
|53,83
|-0,62
|