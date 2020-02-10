ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
10.02.2020 17:38
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Fon Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818176
BIST
18:00118.283
En Yüksek
|Değişim
|: -2,26%
|| -2.732,64
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
116.648
18:006,0198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0035
|Açılış
|: 6,0190
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0222
En Düşük
5,9746
18:006,5881
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0005
|Açılış
|: 6,5790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5982
En Düşük
6,5480
18:00304,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,64
|Açılış
|: 304,38
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
305,08
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|49.116.834
|% 19,92
|
|DESA
|5,91
|50.002.848
|% 14,98
|
|SAYAS
|3,13
|10.647.931
|% 14,65
|
|TSPOR
|3,51
|1.003.391.686
|% 10,73
|
|ATLAS
|1,85
|36.922.751
|% 10,12
|
|GYHOL
|25,90
|10.979.250
|% -11,30
|
|LINK
|29,58
|4.195.628
|% -11,17
|
|INTEM
|10,15
|1.976.285
|% -10,49
|
|ARENA
|11,80
|21.700.889
|% -10,47
|
|DOKTA
|48,76
|68.117.441
|% -10,45
|
|THYAO
|14,00
|2.110.074.561
|% -3,25
|
|TSPOR
|3,51
|1.003.391.686
|% 10,73
|
|PETKM
|3,98
|695.659.958
|% -3,16
|
|GARAN
|11,72
|632.722.153
|% -2,09
|
|ASELS
|24,00
|625.694.002
|% -1,88
|
|IHLGM
|1,24
|430.193.525
|% 0,81
|
|TSPOR
|3,51
|1.003.391.686
|% 10,73
|
|EKGYO
|1,64
|410.594.633
|% -2,38
|
|KRDMD
|2,81
|594.301.780
|% -4,10
|
|ODAS
|2,12
|446.904.832
|% -4,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7693
|7,8082
|% 0,52
|
|Frank
|6,1366
|6,1736
|% 0,11
|
|Riyal
|1,6004
|1,6084
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.572
|1.573
|2,49
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,73
|
|Cumhuriyet
|2.017
|2.048
|7,00
|
|Tam
|2.007
|2.057
|6,95
|
|Yarım
|970
|995
|3,37
|
|Çeyrek
|487
|498
|1,68
|
|Gümüş.Ons
|17,72
|17,76
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,01
|
|B. Petrol
|53,92
|53,92
|-0,53
|