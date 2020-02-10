ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
10.02.2020 17:40
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Fon Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818179
BIST
17:55118.106
En Yüksek
|Değişim
|: -2,40%
|| -2.909,39
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
116.648
17:556,0204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0041
|Açılış
|: 6,0190
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0222
En Düşük
5,9746
17:556,5876
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0010
|Açılış
|: 6,5790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5982
En Düşük
6,5480
17:55304,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,73
|Açılış
|: 304,48
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
305,08
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|49.062.465
|% 19,92
|
|SAYAS
|3,13
|10.645.286
|% 14,65
|
|RYGYO
|11,46
|225.890.165
|% 10,83
|
|DESA
|5,65
|49.060.716
|% 9,92
|
|TSPOR
|3,47
|982.973.403
|% 9,46
|
|DOKTA
|47,64
|66.763.283
|% -12,51
|
|IZTAR
|2,91
|887.364
|% -12,08
|
|TACTR
|3,00
|443.553
|% -9,91
|
|MEGAP
|2,31
|203.122
|% -8,33
|
|MEGAP
|2,31
|203.122
|% -8,33
|
|ODAS
|2,12
|433.487.954
|% -4,93
|
|IHLGM
|1,24
|426.056.621
|% 0,81
|
|EKGYO
|1,64
|408.586.694
|% -2,38
|
|HALKB
|6,88
|402.353.508
|% -3,51
|
|TKFEN
|18,22
|312.080.063
|% -4,81
|
|IHLGM
|1,24
|426.056.621
|% 0,81
|
|EKGYO
|1,64
|408.586.694
|% -2,38
|
|ODAS
|2,12
|433.487.954
|% -4,93
|
|CEMAS
|1,18
|163.990.741
|% -3,28
|
|ALBRK
|1,66
|145.834.621
|% -2,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7651
|7,8040
|% 0,47
|
|Frank
|6,1372
|6,1742
|% 0,12
|
|Riyal
|1,6002
|1,6082
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.572
|1.573
|2,44
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,74
|
|Cumhuriyet
|2.017
|2.048
|7,00
|
|Tam
|2.007
|2.057
|6,95
|
|Yarım
|970
|995
|3,37
|
|Çeyrek
|487
|498
|1,68
|
|Gümüş.Ons
|17,70
|17,76
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,01
|
|B. Petrol
|53,73
|53,73
|-0,72
|