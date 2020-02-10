ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
10.02.2020 17:43
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel Fon Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818181
BIST
17:48117.937
En Yüksek
|Değişim
|: -2,54%
|| -3.078,44
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
116.648
17:486,0209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0046
|Açılış
|: 6,0190
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0222
En Düşük
5,9746
17:486,5866
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0020
|Açılış
|: 6,5790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5982
En Düşük
6,5480
17:48304,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,82
|Açılış
|: 304,56
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
305,08
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|49.040.624
|% 19,92
|
|SAYAS
|3,13
|10.644.504
|% 14,65
|
|TSPOR
|3,48
|976.350.539
|% 9,78
|
|ALCTL
|17,99
|70.523.143
|% 9,16
|
|BOSSA
|9,59
|54.237.762
|% 8,98
|
|GYHOL
|25,64
|10.546.541
|% -12,19
|
|DOKTA
|47,82
|66.339.703
|% -12,18
|
|IZTAR
|2,91
|887.364
|% -12,08
|
|LINK
|29,50
|4.172.034
|% -11,41
|
|ARENA
|11,85
|21.245.135
|% -10,09
|
|THYAO
|14,02
|2.054.617.229
|% -3,11
|
|TSPOR
|3,48
|976.350.539
|% 9,78
|
|PETKM
|3,96
|677.974.594
|% -3,65
|
|ASELS
|23,88
|607.302.975
|% -2,37
|
|KRDMD
|2,82
|585.832.279
|% -3,75
|
|IHLGM
|1,24
|425.267.588
|% 0,81
|
|TSPOR
|3,48
|976.350.539
|% 9,78
|
|EKGYO
|1,63
|400.158.785
|% -2,98
|
|KRDMD
|2,82
|585.832.279
|% -3,75
|
|ODAS
|2,11
|423.978.233
|% -5,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7656
|7,8046
|% 0,48
|
|Frank
|6,1373
|6,1743
|% 0,12
|
|Riyal
|1,5998
|1,6078
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.573
|1.573
|3,13
|
|Altın Gr.
|305
|305
|0,84
|
|Cumhuriyet
|2.017
|2.048
|7,00
|
|Tam
|2.007
|2.057
|6,95
|
|Yarım
|970
|995
|3,37
|
|Çeyrek
|487
|498
|1,68
|
|Gümüş.Ons
|17,72
|17,76
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,01
|
|B. Petrol
|53,83
|53,83
|-0,62
|