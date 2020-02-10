ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
10.02.2020 17:49
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel Fon Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818184
BIST
17:49118.024
En Yüksek
|Değişim
|: -2,47%
|| -2.991,20
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
116.648
17:496,0209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0046
|Açılış
|: 6,0190
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0222
En Düşük
5,9746
17:496,5866
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0020
|Açılış
|: 6,5790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5982
En Düşük
6,5480
17:49304,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,82
|Açılış
|: 304,56
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
305,08
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|49.017.081
|% 19,92
|
|SAYAS
|3,13
|10.644.504
|% 14,65
|
|TSPOR
|3,51
|972.896.366
|% 10,73
|
|ALCTL
|18,01
|70.329.658
|% 9,28
|
|BOSSA
|9,59
|54.189.152
|% 8,98
|
|DOKTA
|47,28
|65.949.912
|% -13,17
|
|IZTAR
|2,91
|887.364
|% -12,08
|
|GYHOL
|25,82
|10.484.002
|% -11,58
|
|LINK
|29,50
|4.162.594
|% -11,41
|
|ARENA
|11,85
|21.196.807
|% -10,09
|
|THYAO
|14,01
|2.043.456.662
|% -3,18
|
|TSPOR
|3,51
|972.896.366
|% 10,73
|
|PETKM
|3,97
|676.291.388
|% -3,41
|
|ASELS
|23,86
|605.587.086
|% -2,45
|
|KRDMD
|2,81
|585.023.671
|% -4,10
|
|IHLGM
|1,23
|423.457.367
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,51
|972.896.366
|% 10,73
|
|EKGYO
|1,63
|399.850.583
|% -2,98
|
|KRDMD
|2,81
|585.023.671
|% -4,10
|
|ODAS
|2,11
|423.741.413
|% -5,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7645
|7,8035
|% 0,46
|
|Frank
|6,1354
|6,1724
|% 0,09
|
|Riyal
|1,5999
|1,6079
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.572
|1.573
|2,44
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,74
|
|Cumhuriyet
|2.017
|2.048
|7,00
|
|Tam
|2.007
|2.057
|6,95
|
|Yarım
|970
|995
|3,37
|
|Çeyrek
|487
|498
|1,68
|
|Gümüş.Ons
|17,70
|17,76
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,01
|
|B. Petrol
|53,73
|53,73
|-0,72
|