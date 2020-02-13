ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
13.02.2020 15:14
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Fon Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818792
BIST
15:26120.603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 553,94
|Açılış
|: 120.000
|
|Önceki Kapanış
|: 120.049
|
120.708
En Düşük
119.472
15:266,0613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0154
|Açılış
|: 6,0610
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0450
|
6,0653
En Düşük
6,0401
15:266,5905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0135
|Açılış
|: 6,5810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5940
|
6,5991
En Düşük
6,5708
15:26306,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 2,15
|Açılış
|: 306,81
|
|Önceki Kapanış
|: 304,66
|
307,08
En Düşük
304,19
BIST En Aktif Hisseler
|ISYAT
|2,60
|59.766.887
|% 19,82
|
|TSPOR
|4,62
|666.524.307
|% 16,96
|
|ISBTR
|56.350,00
|4.226.250
|% 15,00
|
|RHEAG
|2,35
|28.418.829
|% 14,63
|
|ISATR
|380.383,00
|380.383
|% 14,57
|
|BURVA
|13,00
|137.611
|% -13,33
|
|BASCM
|3,43
|15.741
|% -9,97
|
|SALIX
|5,46
|75.344
|% -9,75
|
|QNBFB
|52,05
|1.346.988
|% -8,68
|
|RYSAS
|9,14
|3.893.881
|% -7,68
|
|THYAO
|15,04
|1.523.032.428
|% 1,48
|
|ASELS
|28,38
|1.188.174.695
|% 1,36
|
|TSPOR
|4,62
|666.524.307
|% 16,96
|
|SASA
|10,56
|499.785.384
|% 10,58
|
|TUPRS
|112,60
|463.901.580
|% -2,09
|
|ISGYO
|2,03
|302.416.109
|% 6,28
|
|TSPOR
|4,62
|666.524.307
|% 16,96
|
|GSRAY
|2,41
|297.121.711
|% 3,88
|
|THYAO
|15,04
|1.523.032.428
|% 1,48
|
|IHLAS
|0,90
|89.236.940
|% 2,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8727
|7,9121
|% 0,79
|
|Frank
|6,1702
|6,2074
|% 0,20
|
|Riyal
|1,6115
|1,6196
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.574
|1.574
|6,65
|
|Altın Gr.
|307
|307
|2,11
|
|Cumhuriyet
|2.031
|2.061
|14,00
|
|Tam
|2.021
|2.072
|14,37
|
|Yarım
|977
|1.002
|6,95
|
|Çeyrek
|490
|501
|3,48
|
|Gümüş.Ons
|17,62
|17,66
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,44
|0,04
|
|B. Petrol
|55,45
|55,45
|-0,34
|
Seans Raporu
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