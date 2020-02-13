ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
13.02.2020 15:34
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Fon Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818797
BIST
17:45120.649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 600,04
|Açılış
|: 120.000
|
|Önceki Kapanış
|: 120.049
|
120.812
En Düşük
119.472
17:456,0504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0045
|Açılış
|: 6,0580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0450
|
6,0653
En Düşük
6,0401
17:456,5717
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0053
|Açılış
|: 6,5780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5940
|
6,5991
En Düşük
6,5701
17:45306,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 2,00
|Açılış
|: 306,66
|
|Önceki Kapanış
|: 304,66
|
307,24
En Düşük
304,19
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|15,80
|273.318.127
|% 19,97
|
|ISYAT
|2,60
|62.565.241
|% 19,82
|
|ISBTR
|56.350,00
|4.226.250
|% 15,00
|
|MERKO
|1,48
|54.822.678
|% 14,73
|
|RHEAG
|2,35
|28.661.711
|% 14,63
|
|BURVA
|13,00
|137.611
|% -13,33
|
|BASCM
|3,43
|15.741
|% -9,97
|
|SALIX
|5,46
|75.344
|% -9,75
|
|RYSAS
|9,14
|3.893.881
|% -7,68
|
|ERSU
|3,72
|8.055.045
|% -7,23
|
|TTKOM
|8,30
|450.382.741
|% 0,73
|
|HALKB
|7,31
|359.129.258
|% 0,69
|
|ARDYZ
|15,80
|273.318.127
|% 19,97
|
|IHLGM
|1,37
|213.379.153
|% 3,79
|
|ODAS
|2,19
|209.028.255
|% -0,90
|
|TSPOR
|4,54
|899.118.373
|% 14,94
|
|ISGYO
|2,05
|354.981.364
|% 7,33
|
|IHLGM
|1,36
|213.868.391
|% 3,03
|
|THYAO
|15,12
|2.345.421.933
|% 2,02
|
|GSRAY
|2,38
|351.131.277
|% 2,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8816
|7,9211
|% 0,90
|
|Frank
|6,1730
|6,2102
|% 0,25
|
|Riyal
|1,6108
|1,6189
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.574
|1.575
|7,18
|
|Altın Gr.
|307
|307
|2,13
|
|Cumhuriyet
|2.030
|2.060
|13,00
|
|Tam
|2.022
|2.073
|15,13
|
|Yarım
|977
|1.003
|7,32
|
|Çeyrek
|490
|501
|3,66
|
|Gümüş.Ons
|17,66
|17,71
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,05
|
|B. Petrol
|56,23
|56,23
|0,44
|
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