ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
13.02.2020 15:50
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Fon Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818803
BIST
16:21120.743
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 694,03
|Açılış
|: 120.000
|
|Önceki Kapanış
|: 120.049
|
120.808
En Düşük
119.472
16:216,0630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0171
|Açılış
|: 6,0580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0450
|
6,0653
En Düşük
6,0401
16:216,5873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0103
|Açılış
|: 6,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5940
|
6,5991
En Düşük
6,5708
16:21306,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 1,75
|Açılış
|: 306,40
|
|Önceki Kapanış
|: 304,66
|
307,08
En Düşük
304,19
BIST En Aktif Hisseler
|ISYAT
|2,60
|61.884.150
|% 19,82
|
|TSPOR
|4,63
|696.058.350
|% 17,22
|
|ARDYZ
|15,37
|174.705.129
|% 16,70
|
|ISBTR
|56.350,00
|4.226.250
|% 15,00
|
|MERKO
|1,48
|52.735.531
|% 14,73
|
|BURVA
|13,00
|137.611
|% -13,33
|
|BASCM
|3,43
|15.741
|% -9,97
|
|SALIX
|5,46
|75.344
|% -9,75
|
|QNBFB
|52,20
|1.547.490
|% -8,42
|
|RYSAS
|9,14
|3.893.881
|% -7,68
|
|THYAO
|15,12
|1.985.108.408
|% 2,02
|
|ASELS
|28,44
|1.259.307.172
|% 1,57
|
|TSPOR
|4,63
|696.058.350
|% 17,22
|
|TUPRS
|112,60
|563.887.463
|% -2,09
|
|SASA
|10,49
|519.095.509
|% 9,84
|
|ISGYO
|2,02
|330.270.710
|% 5,76
|
|TSPOR
|4,63
|696.058.350
|% 17,22
|
|THYAO
|15,12
|1.985.108.408
|% 2,02
|
|GSRAY
|2,39
|316.359.472
|% 3,02
|
|ISFIN
|4,34
|499.484.655
|% 3,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8782
|7,9177
|% 0,86
|
|Frank
|6,1686
|6,2057
|% 0,17
|
|Riyal
|1,6109
|1,6190
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.573
|1.573
|5,58
|
|Altın Gr.
|307
|307
|1,98
|
|Cumhuriyet
|2.031
|2.062
|15,00
|
|Tam
|2.021
|2.071
|13,89
|
|Yarım
|977
|1.002
|6,72
|
|Çeyrek
|490
|501
|3,36
|
|Gümüş.Ons
|17,60
|17,64
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,03
|
|B. Petrol
|55,41
|55,41
|-0,38
|
Seans Raporu
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16:32PKART
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