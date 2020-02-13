ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
13.02.2020 15:51
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Fon Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818804
BIST
16:15120.768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 719,66
|Açılış
|: 120.000
|
|Önceki Kapanış
|: 120.049
|
120.808
En Düşük
119.472
16:156,0620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0161
|Açılış
|: 6,0570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0450
|
6,0653
En Düşük
6,0401
16:156,5867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0097
|Açılış
|: 6,5810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5940
|
6,5991
En Düşük
6,5708
16:15306,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 1,75
|Açılış
|: 306,41
|
|Önceki Kapanış
|: 304,66
|
307,08
En Düşük
304,19
BIST En Aktif Hisseler
|ISYAT
|2,60
|61.792.888
|% 19,82
|
|TSPOR
|4,65
|693.800.585
|% 17,72
|
|ARDYZ
|15,29
|162.941.241
|% 16,10
|
|ISBTR
|56.350,00
|4.226.250
|% 15,00
|
|MERKO
|1,48
|52.554.774
|% 14,73
|
|BURVA
|13,00
|137.611
|% -13,33
|
|BASCM
|3,43
|15.741
|% -9,97
|
|SALIX
|5,46
|75.344
|% -9,75
|
|QNBFB
|52,20
|1.545.020
|% -8,42
|
|RYSAS
|9,14
|3.893.881
|% -7,68
|
|THYAO
|15,10
|1.969.302.779
|% 1,89
|
|ASELS
|28,44
|1.257.356.465
|% 1,57
|
|TSPOR
|4,65
|693.800.585
|% 17,72
|
|TUPRS
|112,60
|563.065.047
|% -2,09
|
|SASA
|10,49
|518.187.913
|% 9,84
|
|ISGYO
|2,02
|329.754.618
|% 5,76
|
|TSPOR
|4,65
|693.800.585
|% 17,72
|
|THYAO
|15,10
|1.969.302.779
|% 1,89
|
|GSRAY
|2,40
|313.458.786
|% 3,45
|
|ISFIN
|4,34
|498.311.752
|% 3,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8721
|7,9115
|% 0,78
|
|Frank
|6,1663
|6,2035
|% 0,14
|
|Riyal
|1,6107
|1,6187
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.572
|1.572
|5,08
|
|Altın Gr.
|306
|306
|1,82
|
|Cumhuriyet
|2.031
|2.062
|15,00
|
|Tam
|2.021
|2.071
|13,83
|
|Yarım
|977
|1.002
|6,69
|
|Çeyrek
|490
|501
|3,35
|
|Gümüş.Ons
|17,59
|17,63
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,03
|
|B. Petrol
|55,47
|55,47
|-0,32
|
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