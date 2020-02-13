ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
13.02.2020 15:51
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Fon Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818805
BIST
16:21120.739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 690,13
|Açılış
|: 120.000
|
|Önceki Kapanış
|: 120.049
|
120.808
En Düşük
119.472
16:216,0630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0171
|Açılış
|: 6,0580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0450
|
6,0653
En Düşük
6,0401
16:216,5873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0103
|Açılış
|: 6,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5940
|
6,5991
En Düşük
6,5708
16:21306,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 1,75
|Açılış
|: 306,40
|
|Önceki Kapanış
|: 304,66
|
307,08
En Düşük
304,19
BIST En Aktif Hisseler
|ISYAT
|2,60
|61.906.328
|% 19,82
|
|ARDYZ
|15,55
|180.921.929
|% 18,07
|
|TSPOR
|4,63
|699.295.653
|% 17,22
|
|ISBTR
|56.350,00
|4.226.250
|% 15,00
|
|MERKO
|1,48
|52.776.631
|% 14,73
|
|BURVA
|13,00
|137.611
|% -13,33
|
|BASCM
|3,43
|15.741
|% -9,97
|
|SALIX
|5,46
|75.344
|% -9,75
|
|QNBFB
|52,20
|1.547.490
|% -8,42
|
|RYSAS
|9,14
|3.893.881
|% -7,68
|
|THYAO
|15,11
|1.995.787.635
|% 1,96
|
|ASELS
|28,40
|1.266.412.569
|% 1,43
|
|TSPOR
|4,63
|699.295.653
|% 17,22
|
|TUPRS
|112,60
|568.492.003
|% -2,09
|
|SASA
|10,50
|520.132.869
|% 9,95
|
|ISGYO
|2,03
|330.783.093
|% 6,28
|
|TSPOR
|4,63
|699.295.653
|% 17,22
|
|GSRAY
|2,40
|318.482.657
|% 3,45
|
|THYAO
|15,11
|1.995.787.635
|% 1,96
|
|ISFIN
|4,34
|500.044.464
|% 3,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8820
|7,9215
|% 0,91
|
|Frank
|6,1706
|6,2078
|% 0,21
|
|Riyal
|1,6112
|1,6193
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.572
|1.572
|5,08
|
|Altın Gr.
|306
|306
|1,82
|
|Cumhuriyet
|2.031
|2.062
|15,00
|
|Tam
|2.021
|2.071
|13,83
|
|Yarım
|977
|1.002
|6,69
|
|Çeyrek
|490
|501
|3,35
|
|Gümüş.Ons
|17,59
|17,63
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,03
|
|B. Petrol
|55,47
|55,47
|-0,32
|