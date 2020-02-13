ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
13.02.2020 15:52
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Fon Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818807
BIST
16:49120.471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 422,71
|Açılış
|: 120.000
|
|Önceki Kapanış
|: 120.049
|
120.812
En Düşük
119.472
16:496,0632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0173
|Açılış
|: 6,0610
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0450
|
6,0653
En Düşük
6,0401
16:496,5837
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0067
|Açılış
|: 6,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5940
|
6,5991
En Düşük
6,5708
16:49307,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 2,48
|Açılış
|: 307,14
|
|Önceki Kapanış
|: 304,66
|
307,24
En Düşük
304,19
BIST En Aktif Hisseler
|ISYAT
|2,60
|61.967.095
|% 19,82
|
|ARDYZ
|15,61
|210.198.752
|% 18,53
|
|ISBTR
|56.350,00
|4.226.250
|% 15,00
|
|MERKO
|1,48
|54.090.822
|% 14,73
|
|RHEAG
|2,35
|28.567.709
|% 14,63
|
|BURVA
|13,00
|137.611
|% -13,33
|
|BASCM
|3,43
|15.741
|% -9,97
|
|SALIX
|5,46
|75.344
|% -9,75
|
|QNBFB
|52,20
|1.571.916
|% -8,42
|
|RYSAS
|9,14
|3.893.881
|% -7,68
|
|THYAO
|15,04
|2.100.668.964
|% 1,48
|
|ASELS
|28,36
|1.285.020.184
|% 1,29
|
|TSPOR
|4,44
|805.930.438
|% 12,41
|
|TUPRS
|112,50
|634.300.176
|% -2,17
|
|SASA
|10,48
|531.520.852
|% 9,74
|
|TSPOR
|4,44
|805.930.438
|% 12,41
|
|ISGYO
|2,02
|338.153.030
|% 5,76
|
|GSRAY
|2,38
|337.511.884
|% 2,59
|
|THYAO
|15,04
|2.100.668.964
|% 1,48
|
|ISFIN
|4,31
|518.166.489
|% 2,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8808
|7,9203
|% 0,89
|
|Frank
|6,1686
|6,2057
|% 0,17
|
|Riyal
|1,6116
|1,6197
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.574
|1.574
|6,91
|
|Altın Gr.
|307
|307
|2,26
|
|Cumhuriyet
|2.030
|2.060
|13,00
|
|Tam
|2.022
|2.073
|15,40
|
|Yarım
|978
|1.003
|7,45
|
|Çeyrek
|490
|501
|3,73
|
|Gümüş.Ons
|17,66
|17,70
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,05
|
|B. Petrol
|55,59
|55,59
|-0,20
|
Seans Raporu
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17:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 239, 38 artarak (% 0.17 ) 144, 037
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17:00XU100
Endeks 120, 457 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 11, 901.00 milyon TL de
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16:57FROTO
Yüzde 6.84 oranında artışla 81.25 lira fiyatla işlem gören hissede 758, 357 adet işlem
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16:55XU100
Endeks 120, 428 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 32 üstünde . İşlem hacmi 11, 811.00 milyon TL de
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16:55GLBMD
Yüzde 14.50 oranında artışla 3.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 072, 973 adet işlem