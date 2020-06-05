ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
05.06.2020 14:06
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RD değişikliği-(güncel fon tanıtım formu)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849404
BIST
15:27109.890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 352,92
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.434
En Düşük
109.546
15:276,7711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0183
|Açılış
|: 6,7970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7804
En Düşük
6,7351
15:277,6526
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0053
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6259
15:27370,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,29
|Açılış
|: 370,85
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
370,08
BIST En Aktif Hisseler
|LUKSK
|13,53
|3.076.538
|% 10,00
|
|BAYRK
|3,96
|262.037
|% 10,00
|
|RTALB
|18,73
|44.948.161
|% 9,98
|
|FRIGO
|17,75
|891.356
|% 9,98
|
|GENTS
|2,54
|60.494.164
|% 9,96
|
|ETILR
|2,70
|189.379
|% -10,00
|
|YONGA
|24,38
|336.883
|% -9,97
|
|SERVE
|4,30
|768.278
|% -9,85
|
|TSPOR
|4,49
|14.278.222
|% -9,84
|
|GSDDE
|4,35
|3.215.076
|% -6,45
|
|THYAO
|12,71
|614.184.854
|% 0,95
|
|GARAN
|8,16
|472.614.489
|% 0,25
|
|TUPRS
|88,90
|384.559.426
|% 2,72
|
|PETKM
|3,80
|328.266.493
|% -1,55
|
|ASELS
|31,84
|300.833.294
|% 0,51
|
|EKGYO
|1,64
|165.374.563
|% -1,20
|
|PETKM
|3,80
|328.266.493
|% -1,55
|
|IHLGM
|1,32
|112.399.166
|% -2,22
|
|CEMAS
|1,23
|86.741.765
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,50
|228.404.790
|% -0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5617
|8,6046
|% 0,97
|
|Frank
|7,0417
|7,0842
|% 0,06
|
|Riyal
|1,7991
|1,8081
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.693
|1.693
|-21,17
|
|Altın Gr.
|371
|371
|-1,48
|
|Cumhuriyet
|2.404
|2.432
|-15,10
|
|Tam
|2.475
|2.499
|-19,30
|
|Yarım
|1.208
|1.222
|-7,60
|
|Çeyrek
|604
|611
|-3,80
|
|Gümüş.Ons
|17,50
|17,54
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|-0,01
|
|B. Petrol
|41,55
|41,55
|1,57
|