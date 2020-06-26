ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
26.06.2020 10:15
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel tanıtım formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853066
BIST
11:33115.086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 946,60
|Açılış
|: 115.117
|
|Önceki Kapanış
|: 114.139
|
115.327
En Düşük
114.928
11:336,8571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0011
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,8572
En Düşük
6,8444
11:337,7010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0080
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7055
En Düşük
7,6816
11:33389,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,22
|Açılış
|: 389,01
|
|Önceki Kapanış
|: 388,79
|
389,42
En Düşük
387,25
BIST En Aktif Hisseler
|ORGE
|6,97
|78.285.523
|% 9,94
|
|SARKY
|6,90
|20.294.078
|% 9,87
|
|VKFYO
|2,73
|3.325.327
|% 9,64
|
|AYEN
|5,30
|116.144.071
|% 9,28
|
|AKSUE
|11,91
|21.186.782
|% 7,69
|
|HALKS
|3,75
|24.964
|% -9,86
|
|BASCM
|3,61
|20.137
|% -6,96
|
|GUBRF
|26,66
|81.120.990
|% -4,10
|
|YKGYO
|4,05
|42.014.329
|% -4,03
|
|BAYRK
|7,63
|2.639.213
|% -3,78
|
|ISFIN
|4,20
|568.866.942
|% 3,96
|
|KRDMD
|3,09
|411.282.432
|% 2,66
|
|ODAS
|2,33
|224.672.350
|% 2,19
|
|THYAO
|12,57
|201.881.885
|% 1,21
|
|TSPOR
|8,17
|186.054.204
|% 1,24
|
|ISFIN
|4,20
|568.866.942
|% 3,96
|
|KRDMD
|3,09
|411.282.432
|% 2,66
|
|IHLGM
|1,59
|161.435.014
|% -1,24
|
|ODAS
|2,33
|224.672.350
|% 2,19
|
|IHLAS
|0,85
|79.865.082
|% -2,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4778
|8,5203
|% -0,11
|
|Frank
|7,2055
|7,2489
|% 0,09
|
|Riyal
|1,8219
|1,8310
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|1,30
|
|Altın Gr.
|389
|389
|-0,02
|
|Cumhuriyet
|2.519
|2.539
|-0,80
|
|Tam
|2.592
|2.606
|-0,80
|
|Yarım
|1.259
|1.275
|-0,40
|
|Çeyrek
|630
|638
|-0,20
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,84
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,93
|-0,00
|
|B. Petrol
|41,22
|41,22
|0,17
|
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