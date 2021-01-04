ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
04.01.2021 08:24
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Fon Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896469
BIST
12:431.498
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 21,22
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.498
En Düşük
1.479
12:437,3555
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -0,0744
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
12:439,0417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0330
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
12:43456,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 3,22
|Açılış
|: 456,20
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
459,61
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler12:43
|SEKFK
|7,04
|21.955.152
|% 10,00
|
|NIBAS
|57,20
|18.432.816
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|60.242
|% 10,00
|
|MAALT
|122,20
|12.818.235
|% 9,99
|
|TGSAS
|13,98
|2.446.192
|% 9,99
|
|ADEL
|31,46
|91.497.726
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|121.702
|% -9,83
|
|VKING
|8,44
|7.360.039
|% -6,22
|
|SELGD
|4,68
|1.170
|% -6,02
|
|KARTN
|89,95
|39.345.175
|% -5,86
|
|GUBRF
|82,30
|867.434.856
|% -4,36
|
|KOZAL
|105,10
|751.748.056
|% 8,69
|
|SISE
|7,43
|639.598.516
|% 1,64
|
|GARAN
|10,47
|635.423.903
|% 0,96
|
|EKGYO
|2,21
|514.503.308
|% 3,27
|
|EKGYO
|2,21
|514.503.308
|% 3,27
|
|SKBNK
|1,57
|318.185.522
|% 3,97
|
|YKBNK
|3,15
|509.908.839
|% 2,27
|
|TSKB
|1,83
|284.530.699
|% 2,81
|
|KARSN
|3,50
|411.700.367
|% 7,69
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3472
|7,3555
|% -1,00
|
|Euro
|9,0314
|9,0417
|% -0,36
|
|Sterlin
|10,0165
|10,0667
|% -1,09
|
|Frank
|8,3215
|8,3717
|% -0,42
|
|Riyal
|1,9520
|1,9618
|% -1,14
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|35,57
|
|Altın Gr.
|457
|457
|4,39
|
|Cumhuriyet
|3.038
|3.084
|35,00
|
|Tam
|3.021
|3.098
|31,45
|
|Yarım
|1.460
|1.498
|15,21
|
|Çeyrek
|732
|749
|7,60
|
|Gümüş.Ons
|27,27
|27,32
|0,96
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,17
|
|B. Petrol
|52,91
|52,91
|1,11
|