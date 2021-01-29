ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
29.01.2021 14:53
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Fon Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906037
BIST
14:581.489
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -9,15
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.474
14:587,2850
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0492
|Açılış
|: 7,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2817
14:588,8471
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0568
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8373
14:58435,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,44
|Açılış
|: 435,87
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler14:58
|PKENT
|1.524,60
|21.854.023
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|536.888
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|23.077.948
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.571.762
|% 9,98
|
|SEKUR
|32,20
|20.249.748
|% 9,97
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|KAPLM
|37,22
|6.276.238
|% -7,64
|
|PARSN
|28,96
|158.021.739
|% -7,24
|
|VAKFN
|8,49
|14.777.138
|% -7,11
|
|GUBRF
|72,95
|1.829.553.264
|% 5,57
|
|GARAN
|9,34
|1.317.487.883
|% -0,53
|
|KOZAL
|118,10
|872.328.043
|% 0,60
|
|KARSN
|5,23
|865.812.693
|% 4,81
|
|DOHOL
|3,88
|860.374.859
|% 4,30
|
|EKGYO
|2,35
|798.589.107
|% -0,84
|
|DOHOL
|3,88
|860.374.859
|% 4,30
|
|KARSN
|5,23
|865.812.693
|% 4,81
|
|ODAS
|3,81
|554.049.814
|% -0,78
|
|GARAN
|9,34
|1.317.487.883
|% -0,53
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2816
|7,2850
|% -0,67
|
|Euro
|8,8434
|8,8471
|% -0,64
|
|Sterlin
|9,9590
|10,0089
|% -0,83
|
|Frank
|8,1620
|8,2112
|% -0,75
|
|Riyal
|1,9365
|1,9462
|% -0,67
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.867
|24,54
|
|Altın Gr.
|436
|436
|1,44
|
|Cumhuriyet
|2.886
|2.929
|-35,00
|
|Tam
|2.869
|2.942
|-40,01
|
|Yarım
|1.387
|1.423
|-19,35
|
|Çeyrek
|696
|712
|-9,68
|
|Gümüş.Ons
|27,39
|27,43
|0,84
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,11
|
|B. Petrol
|55,58
|55,58
|0,48
|
Seans Raporu
14:58
daha fazla
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15:13XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 1 kaybederek (% -0.82 ) 1, 589
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15:13
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GUBRF, GARAN, KOZAL
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15:13XU100
Endeks 1, 489 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 59 altında . İşlem hacmi 18, 211.00 milyon TL de
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15:13KAPLM
Yüzde -7.64 oranında düşüşle 37.22 lira fiyatla işlem gören hissede 170, 850 adet işlem
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15:12PARSN
Yüzde -7.11 oranında düşüşle 29.00 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 377, 598 adet işlem