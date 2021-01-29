ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
29.01.2021 14:55
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Fon Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906039
BIST
16:091.475
En Yüksek
|Değişim
|: -1,54%
|| -23,12
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.474
16:097,2958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0384
|Açılış
|: 7,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2786
16:098,8615
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0424
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8373
16:09440,12
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 5,69
|Açılış
|: 439,95
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
440,07
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler16:07
|PKENT
|1.524,60
|21.908.909
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|592.426
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|28.781.683
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.571.762
|% 9,98
|
|SEKUR
|32,20
|20.452.737
|% 9,97
|
|BURVA
|44,10
|14.178.564
|% -10,00
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|PARSN
|28,70
|190.287.362
|% -8,07
|
|KAPLM
|37,22
|7.425.423
|% -7,64
|
|GUBRF
|72,90
|2.026.608.753
|% 5,50
|
|GARAN
|9,30
|1.581.827.534
|% -0,96
|
|KOZAL
|115,80
|1.116.106.174
|% -1,36
|
|KARSN
|5,11
|1.045.987.889
|% 2,40
|
|DOHOL
|3,85
|1.040.792.845
|% 3,49
|
|EKGYO
|2,34
|951.126.914
|% -1,27
|
|DOHOL
|3,85
|1.040.792.845
|% 3,49
|
|KARSN
|5,11
|1.045.987.889
|% 2,40
|
|ODAS
|3,78
|659.729.898
|% -1,56
|
|GARAN
|9,30
|1.581.827.534
|% -0,96
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3052
|7,3084
|% -0,35
|
|Euro
|8,8690
|8,8763
|% -0,31
|
|Sterlin
|10,0126
|10,0628
|% -0,29
|
|Frank
|8,1924
|8,2418
|% -0,38
|
|Riyal
|1,9449
|1,9546
|% -0,24
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.869
|26,88
|
|Altın Gr.
|438
|438
|3,72
|
|Cumhuriyet
|2.891
|2.934
|-30,00
|
|Tam
|2.879
|2.954
|-28,01
|
|Yarım
|1.391
|1.429
|-13,55
|
|Çeyrek
|698
|714
|-6,77
|
|Gümüş.Ons
|27,44
|27,47
|0,88
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,16
|
Seans Raporu
16:07
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16:19VAKFN
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16:18XU050
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