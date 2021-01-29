ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
29.01.2021 14:56
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Fon Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906040
BIST
15:211.481
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -17,22
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.474
15:217,2987
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0355
|Açılış
|: 7,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2786
15:218,8635
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0404
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8373
15:21436,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,99
|Açılış
|: 436,42
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler15:21
|PKENT
|1.524,60
|21.854.023
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|560.303
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|23.090.586
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.571.762
|% 9,98
|
|SEKUR
|32,20
|20.326.739
|% 9,97
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|KAPLM
|36,40
|6.656.327
|% -9,68
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|PARSN
|28,74
|170.913.577
|% -7,94
|
|ARTI
|7,00
|936.372
|% -6,29
|
|GUBRF
|72,30
|1.911.836.276
|% 4,63
|
|GARAN
|9,34
|1.409.968.196
|% -0,53
|
|KOZAL
|116,50
|991.723.479
|% -0,77
|
|KARSN
|5,09
|938.054.404
|% 2,00
|
|EKGYO
|2,33
|851.235.821
|% -1,69
|
|EKGYO
|2,33
|851.235.821
|% -1,69
|
|KARSN
|5,09
|938.054.404
|% 2,00
|
|ODAS
|3,80
|577.452.185
|% -1,04
|
|IHLGM
|1,42
|210.212.035
|% 2,16
|
|TSKB
|1,83
|250.162.120
|% 1,10
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2952
|7,2987
|% -0,48
|
|Euro
|8,8573
|8,8635
|% -0,45
|
|Sterlin
|9,9650
|10,0150
|% -0,77
|
|Frank
|8,1645
|8,2137
|% -0,72
|
|Riyal
|1,9356
|1,9453
|% -0,71
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.866
|23,46
|
|Altın Gr.
|436
|436
|1,44
|
|Cumhuriyet
|2.886
|2.929
|-35,00
|
|Tam
|2.869
|2.942
|-40,01
|
|Yarım
|1.387
|1.423
|-19,35
|
|Çeyrek
|696
|712
|-9,68
|
|Gümüş.Ons
|27,37
|27,41
|0,81
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,11
|
|B. Petrol
|55,56
|55,56
|0,46
|
Seans Raporu
15:21
daha fazla
-
15:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 7 kaybederek (% -0.98 ) 1, 586
-
15:28XU100
Endeks 1, 487 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 76 altında . İşlem hacmi 18, 955.00 milyon TL de
-
15:27NIBAS
Yüzde -4.50 oranında düşüşle 42.00 lira fiyatla işlem gören hissede 355, 767 adet işlem
-
15:26PARSN
Yüzde -7.05 oranında düşüşle 29.02 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 624, 004 adet işlem
-
15:23PARSN
Yüzde -7.37 oranında düşüşle 28.92 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 595, 087 adet işlem