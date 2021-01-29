ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
29.01.2021 14:57
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Fon Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906041
BIST
15:171.484
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -14,07
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.474
15:177,2935
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0407
|Açılış
|: 7,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2786
15:178,8592
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0447
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8373
15:17436,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,68
|Açılış
|: 436,11
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler15:15
|PKENT
|1.524,60
|21.854.023
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|556.115
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|23.090.170
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.571.762
|% 9,98
|
|SEKUR
|32,20
|20.326.739
|% 9,97
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|KAPLM
|37,04
|6.630.026
|% -8,09
|
|PARSN
|28,96
|167.743.737
|% -7,24
|
|ARTI
|7,00
|936.372
|% -6,29
|
|GUBRF
|72,25
|1.903.000.991
|% 4,56
|
|GARAN
|9,35
|1.405.452.246
|% -0,43
|
|KOZAL
|116,80
|980.170.511
|% -0,51
|
|DOHOL
|3,86
|956.117.597
|% 3,76
|
|KARSN
|5,18
|916.467.483
|% 3,81
|
|EKGYO
|2,34
|838.787.457
|% -1,27
|
|DOHOL
|3,86
|956.117.597
|% 3,76
|
|KARSN
|5,18
|916.467.483
|% 3,81
|
|GARAN
|9,35
|1.405.452.246
|% -0,43
|
|ODAS
|3,82
|571.784.117
|% -0,52
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2847
|7,2871
|% -0,64
|
|Euro
|8,8499
|8,8537
|% -0,56
|
|Sterlin
|9,9629
|10,0129
|% -0,79
|
|Frank
|8,1642
|8,2134
|% -0,73
|
|Riyal
|1,9348
|1,9445
|% -0,76
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.866
|23,46
|
|Altın Gr.
|436
|436
|1,44
|
|Cumhuriyet
|2.886
|2.929
|-35,00
|
|Tam
|2.869
|2.942
|-40,01
|
|Yarım
|1.387
|1.423
|-19,35
|
|Çeyrek
|696
|712
|-9,68
|
|Gümüş.Ons
|27,37
|27,41
|0,81
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,11
|
|B. Petrol
|55,56
|55,56
|0,46
|
Seans Raporu
15:15
daha fazla
-
15:23PARSN
Yüzde -7.37 oranında düşüşle 28.92 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 595, 087 adet işlem
-
15:22NIBAS
Yüzde -4.50 oranında düşüşle 42.00 lira fiyatla işlem gören hissede 342, 706 adet işlem
-
15:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, EREGL, TTKOM
-
15:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 81 kaybederek (% -0.82 ) 1, 311
-
15:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FADE, TACTR, SEKUR, YAPRK, EMNIS, GLBMD, AYCES, SNKRN, KONTR, PKENT