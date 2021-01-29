ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
29.01.2021 14:59
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Fon Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906044
BIST
16:141.478
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -20,04
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.474
16:147,2945
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0397
|Açılış
|: 7,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2786
16:148,8625
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0414
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8373
16:14439,78
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 5,35
|Açılış
|: 439,96
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
440,43
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler16:14
|PKENT
|1.524,60
|21.916.532
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|600.900
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|28.837.125
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.571.762
|% 9,98
|
|SEKUR
|32,20
|20.489.864
|% 9,97
|
|KAPLM
|36,28
|7.616.490
|% -9,98
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|VAKFN
|8,30
|17.068.642
|% -9,19
|
|BURVA
|44,78
|16.258.062
|% -8,61
|
|PARSN
|28,60
|196.176.486
|% -8,39
|
|GUBRF
|73,10
|2.051.819.460
|% 5,79
|
|GARAN
|9,31
|1.638.640.874
|% -0,85
|
|KOZAL
|115,40
|1.164.239.023
|% -1,70
|
|KARSN
|5,13
|1.068.829.602
|% 2,81
|
|DOHOL
|3,86
|1.056.345.802
|% 3,76
|
|EKGYO
|2,34
|973.921.250
|% -1,27
|
|DOHOL
|3,86
|1.056.345.802
|% 3,76
|
|KARSN
|5,13
|1.068.829.602
|% 2,81
|
|TSKB
|1,82
|325.538.501
|% 0,55
|
|ODAS
|3,79
|677.317.869
|% -1,30
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2904
|7,2945
|% -0,54
|
|Euro
|8,8567
|8,8625
|% -0,46
|
|Sterlin
|10,0210
|10,0712
|% -0,21
|
|Frank
|8,1944
|8,2438
|% -0,36
|
|Riyal
|1,9460
|1,9558
|% -0,18
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|24,12
|
|Altın Gr.
|438
|438
|3,51
|
|Cumhuriyet
|2.891
|2.934
|-30,00
|
|Tam
|2.880
|2.953
|-28,66
|
|Yarım
|1.392
|1.429
|-13,86
|
|Çeyrek
|698
|714
|-6,93
|
|Gümüş.Ons
|27,29
|27,33
|0,74
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,17
|
|B. Petrol
|55,55
|55,55
|0,45
|
Seans Raporu
16:14
daha fazla
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16:24DGKLB
Yüzde -4.98 oranında düşüşle 2.67 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 970, 012 adet işlem
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16:23XU100
Endeks 1, 474 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 6 altında . İşlem hacmi 21, 801.00 milyon TL de
-
16:19VAKFN
Yüzde -7.00 oranında düşüşle 8.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 867, 291 adet işlem
-
16:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 59 kaybederek (% -1.33 ) 1, 305
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16:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AYCES, TACTR, PSDTC, FADE, GLBMD, YAPRK, SNKRN, PSDTC, KONTR, PSDTC