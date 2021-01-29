ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
29.01.2021 15:01
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Fon Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906047
BIST
15:121.487
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -11,36
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.474
15:127,2875
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0467
|Açılış
|: 7,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2786
15:128,8487
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0552
|Açılış
|: 8,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
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8,9400
En Düşük
8,8373
15:12436,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,54
|Açılış
|: 436,97
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler15:12
|PKENT
|1.524,60
|21.854.023
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|551.829
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|23.088.226
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.571.762
|% 9,98
|
|SEKUR
|32,20
|20.318.850
|% 9,97
|
|KAPLM
|36,28
|6.610.744
|% -9,98
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|PARSN
|29,00
|165.415.686
|% -7,11
|
|ARTI
|7,00
|936.372
|% -6,29
|
|GUBRF
|72,50
|1.880.813.121
|% 4,92
|
|GARAN
|9,37
|1.387.774.800
|% -0,21
|
|KOZAL
|117,30
|960.485.285
|% -0,09
|
|DOHOL
|3,86
|951.526.171
|% 3,76
|
|KARSN
|5,18
|906.196.789
|% 3,81
|
|EKGYO
|2,34
|826.425.168
|% -1,27
|
|DOHOL
|3,86
|951.526.171
|% 3,76
|
|KARSN
|5,18
|906.196.789
|% 3,81
|
|GARAN
|9,37
|1.387.774.800
|% -0,21
|
|ODAS
|3,82
|569.317.289
|% -0,52
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2837
|7,2875
|% -0,64
|
|Euro
|8,8442
|8,8487
|% -0,62
|
|Sterlin
|9,9640
|10,0139
|% -0,78
|
|Frank
|8,1676
|8,2168
|% -0,69
|
|Riyal
|1,9357
|1,9454
|% -0,71
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.866
|23,58
|
|Altın Gr.
|436
|436
|1,70
|
|Cumhuriyet
|2.886
|2.929
|-35,00
|
|Tam
|2.871
|2.943
|-38,48
|
|Yarım
|1.387
|1.424
|-18,62
|
|Çeyrek
|696
|712
|-9,31
|
|Gümüş.Ons
|27,39
|27,43
|0,83
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,12
|
|B. Petrol
|55,56
|55,56
|0,46
|